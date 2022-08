Sécheresse : la pêche temporairement interdite dans le Jura

En raison de la sécheresse, et sur arrêté préfectoral, la pêche de toutes les espèces de poissons est désormais interdite dans tous les cours d'eau du Jura, jusqu'à nouvel ordre.

La sécheresse impose de nouvelles restrictions. Après l'usage de l'eau, qui est réglementé pour les particuliers comme les municipalités, la pêche devient interdite dans tous les cours d'eau et plans d'eau du Jura, sur décision de la préfecture.

La préfecture justifie son arrêté par "les épisodes caniculaires successifs et le manque de précipitations de ces derniers mois" dans le département et "d'importantes conséquences sur les ressources en eau et les écosystèmes des milieux aquatiques".