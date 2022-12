Sécheresse : la production de pommes de terre en forte baisse sur un an en Picardie

Ils n'avaient jamais vu cela depuis plus de 25 ans. La production de pommes de terre est en forte baisse cette année en France, comparé à 2021. L'Union national des producteurs (UNPT) et le Comité national interprofessionnel estime une diminution de 12,2%. Le chiffre atteint 13,9% pour la Picardie. Il faut remonter aux récoltes de 1995/1996 pour retrouver des rendements aussi bas.

ⓘ Publicité

Cette situation s'explique par le manque de pluies et la période de sécheresse. "Moi je suis à environ 15% de baisse, explique Xavier Palpied, agriculteur à Bayonvillers, près d'Amiens. Avec les fortes chaleurs de cet été, on a eu des métabolismes qui ont été bloqués. La plante ne s'est pas développée normalement." Comme ses confrères, le producteur a récolté ses pommes de terre entre septembre et octobre. Il observe des différences en fonction des variétés.

Des agriculteurs inquiets pour leur avenir

Après cette récolte mitigée, Xavier Palpied s'interroge sur les prochaines années. Il est conscient que la situation pourrait se répéter avec le changement climatique. Ce sont les parcelles non irriguées qui ont été principalement touchées sur son exploitation : "On se pose des questions sur la manière d'arroser, sur les surfaces que l'on va pouvoir maintenir ou pas, continue le picard. Aujourd'hui pour des pommes de terre destinées au marché de l'industrie, il y a une demande énorme, mais il faut arriver à produire en face. Si demain, on contractualise 45 tonnes par hectare et qu'il en manque cinq, il faudra les acheter. Ce sera la double peine."

Xavier Palpied a perdu environ 15% de rendement en pommes de terre cette année. © Radio France - Raphaël Aubry

Des agriculteurs dans le doute. Certains pourraient même revoir les contrats à la baisse avec leurs acheteurs, en raison de la baisse de rendement. La question de l'irrigation est donc un sujet central. Toutes les exploitations n'en sont d'ailleurs pas équipées sur leurs parcelles. "Celles qui disposent d'un outil d'irrigation ont permis de légèrement compenser cette chute de rendement historique, même s'il y a un impact de la météo quoi qu'il arrive", pointe Arnaud Chombart, agriculteur à Vraignes-en-Vermandois, à la limité avec l'Aisne, et représentant dans la Somme de l'Union national des producteurs de pommes de terre.

Les pommes de terre destinées à la fécule sont les plus touchées, selon l'UNPT, car surtout cultivées sur des parcelles non équipées.