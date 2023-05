Sécheresse : la transhumance commence plus tôt au Pays basque pour reconstituer les stocks de fourrages

"On a essayé de grapiller huit jours" commence Louis Biscaichipy, éleveur de Esterençuby, qui a déjà monté une soixantaine de ses brebis en estives. "Toutes les bêtes qui sont en vacances, qui ne produisent plus, on les envoie en estive pour libérer un peu l'exploitation." Une partie de ses collègues a également décidé de transhumer plus tôt dans la saison en 2023, pour essayer de reconstituer les réserves de fourrages mises à mal par la sécheresse de l'été 2022.

"Ce n'est pas gagné, c'est la météo qui commande"

Dans la bergerie, il reste encore 280 brebis mères, qui monteront pâturer dès que possible. L'été dernier, à cause de la sécheresse, Louis a dû les redescendre bien plus tôt que d'ordinaire. Elles ont donc mangé du fourrage bien plus tôt dans l'année, et rapidement descendu les réserves faites pour l'hiver. C'est pour essayer de compenser que cet éleveur, qui a aussi quelques bovins, avance sa transhumance : "On libère les espaces sur l'exploitation, ce qu'on espère c'est de faire un peu plus de stocks de fourrage cette année. Mais bon, ce n'est pas gagné, c'est la météo qui commande" dans un contexte de dérèglement climatique .

La sécheresse frappe déjà l'Espagne

Sur le GAEC de Jean-Claude Luro, à Ahaxe, "l'herbe est venue, il faudrait un peu de beau temps pour faire la première coupe". Ce jeune éleveur de brebis laitières va envoyer son troupeau en estive début juin, et espère pouvoir faire ses trois coupes cette année pour ne pas avoir à trop importer de fourrage. La sécheresse en Espagne fait craindre une nouvelle flambée des prix des intrants explique Sébastien Uthurriague, le premier vice-président de la section Pays basque de la FDSEA. Le prix de la luzerne pourrait en effet passe de 200€ la tonne à 400€ la tonne, une hausse que les exploitations, déjà fragilisées par la sécheresse de l'an passé, ne pourraient pas toutes assumer.