Sécheresse : le bassin de la Mayenne médiane et aval, dans le centre du département, placé en vigilance

Le bassin de la Mayenne médiane et aval passe en vigilance sécheresse. Cette décision de la préfecture de la Mayenne n'entraîne pas de restriction d'usage de l'eau sur ce bassin, le plus grand du département : il s'étend de Larchamp au nord-ouest, jusqu'à Loupfougères au nord-est, La Gravelle à l'ouest, Évron à l'est et Chemazé et Bierné-les-Villages au sud du département.

Ce niveau de vigilance permet d'inciter les particuliers et les professionnels à faire attention à leur usage de l'eau. Il s'agit de sensibiliser les habitants, mais pas encore de leur imposer des restrictions, précise la préfecture. Le bassin de la Sarthe aval, situé au sud-est du département, est déjà placé en alerte, celui de l'Oudon au sud-ouest, en vigilance. Pour l'instant, les deux autres bassins du département, Mayenne amont ouest et Mayenne amont est ne sont pas concernés par des niveaux d'alerte.