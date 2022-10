Sécheresse : le cahier des charges de l'AOP Rigotte de Condrieu assoupli

Munster, flageolet vert, agneau du Quercy : plusieurs AOP (appellation d'origine protégée) et Labels Rouges ont été assouplis pour l'hiver suite à l'épisode de sécheresse de cet été. Les arrêtés ont été publiés dimanche au Journal officiel.

ⓘ Publicité

C'est le cas de l'AOP Rigotte de Condrieu, confrontée au manque d'herbe dans le pré cet été, et de foin pour cet hiver. Le chapitre concernant l'alimentation des animaux a été assoupli dans le cahier des charges de l'AOP, pour prendre en considération la sècheresse :

"Les fourrages et les aliments complémentaires provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peuvent représenter ensemble plus de 20 % de la matière sèche consommée par les animaux" est remplacée par "l_es fourrages et les aliments complémentaires provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peuvent représenter ensemble plus de 40 % de la matière sèche consommée par les animaux_".

Durant l'année 2022, la disposition : "la durée annuelle du pâturage ou de l'affouragement en vert est au minimum de 120 jours, consécutifs ou non" est remplacée par "la durée annuelle du pâturage ou de l'affouragement en vert est au minimum de 90 jours, consécutifs ou non".

"Il y avait une demande importante au niveau des producteurs, explique Claude Boucher, associé du GAEC de la cabriole à Pélussin, et président de l'AOP la Rigotte de Condrieu. Sinon les éleveurs allaient être obligés de se séparer d'une partie de leur cheptel ça allait être dramatique pour eux".