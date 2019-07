Sécheresse : le gouvernement demande une avance d'un milliard d'euros d'aides européennes pour les agriculteurs

Comment aider les agriculteurs face à la sécheresse qui touche la France ? Le gouvernement va demander le versement anticipé d'une partie des aides européennes pour ces derniers. "En général, 50% des aides liées à la Politique agricole commune (PAC) sont attribuées à la mi-octobre. Nous allons demander à l'Union européenne de faire passer ce pourcentage de 50% à 70% et ce, dès le 16 octobre. Cela représentera un milliard d'euros d'avance de trésorerie supplémentaire", a précisé Didier Guillaume dans un entretien mis en ligne dimanche soir au Parisien.

"Nous devons aider les agriculteurs en difficulté à passer ce cap difficile, notamment ceux qui ont du mal à nourrir leurs bêtes ou utilisent déjà les stocks de foin qui devaient être gardés pour cet automne et cet hiver", a poursuivi le ministre.

Parmi les autres aides d'urgence, le ministre a annoncé que neuf départements supplémentaires seraient désormais concernés par la clause de force majeure "pour permettre aux éleveurs de faucher les jachères, pour pouvoir nourrir leurs animaux, car il n'y a tout simplement plus d'herbe dans les pâturages pour les alimenter".

Vingt-quatre départements du centre et du sud du pays étaient déjà concernés depuis le 1er juillet par cette mesure exceptionnelle, acceptée par l'Union européenne : Cher, Indre, Ain, Allier, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Ariège, Aude, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Pyrénées orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Creuse, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse. "Au vu de la gravité de la sécheresse actuelle, j'annonce que neuf autres départements auront également cette autorisation pour cas de force majeure : le Cantal, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Loiret, le Loir-et-Cher, la Haute-Savoie, le Jura, la Nièvre et le Haut-Rhin", a ajouté M. Guillaume, qui doit justement se rendre lundi en visite dans le Loir-et-Cher.