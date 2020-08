Sécheresse : le ministre de l'Agriculture annonce de nouvelles aides et plus de retenues d'eau

Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, rencontre ce vendredi 14 août des agriculteurs de Haute-Garonne afin d’aborder le sujet des aléas climatiques. Au menu principalement la sécheresse et les orages. Avant d’aller sur le terrain dans le sud de la Haute-Garonne, le ministre a répondu aux questions de France Bleu Occitanie.

Avance de paiements

FBO : Avec 40 % de pertes, est-ce que vous arrivez avec des solutions, parce que les agriculteurs vous attendent de pied-ferme ?

Julien Denormandie : Il faut des solutions de courts termes, de très courts. Des solutions agronomiques. Il faut pouvoir utiliser des jachères, décaler des semis. Et puis se sont des décisions financières pour aider à la trésorerie des agriculteurs. Dans quelques semaines on va procéder à l’avance de paiements de la PAC -la politique agricole commune-. Et on va maximiser ces avances de paiements pour aider la trésorerie. Il y aura aussi certains territoires qui seront décalé en calamité agricole. Ces très importants d’avoir ces mesures de courts-terme.

Adapter les exploitations au changement climatique

Et puisqu’on sait désormais que les sécheresses vont se multiplier, on fait quoi pour le long-terme ?

On a une opportunité avec le plan de relance que nous allons annoncé avec le premier ministre. Et dans ce plan de relance il y aura une part significative pour adapter les exploitations agricoles au changement climatique. Lutter la grêle des orages, adapté les bâtiments pour une meilleure ventilation. On a les techniques et on va pouvoir accompagner leur installations avec le plan de relance.

"Je suis pour les retenues d'eau"

Pour beaucoup d’agriculteurs, la solution ce sont les retenues d’eau, les lacs. Vous êtes pour ou contre ?

Je suis pour ces retenues d’eau. Mais en revanche, il faut beaucoup de consultations. Parce qu’il y a toujours des conflits d’usage. C’est vieux comme le monde. Et parfois il y a des tensions très fortes. Avec la ministre de la Transition écologique, on travaille pour rendre plus rapide la construction de ces retenues d’eau. Parce qu’aujourd’hui ça prend 8 à 10 ans. C’est anormal. On va prendre des mesures simplifier cela. Mais il faut du temps pour la consultation.

Mais ici, nous sommes à quelques kilomètres de Sivens, dans le Tarn. On consulte depuis des décennies autour du barrage de Sivens ?

On sait qu’il y a des blocages très clairs. Et notamment sur l’usage des débits d’eau en fonction des usages. Ça fait un an et demi que nous avons construit des cadres pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table et dire comment on construit un projet en commun. C’est dans l’intérêt de tous de protéger l’environnement C’est aussi une part de bon sens de se dire qu’on va collecter l’eau de l’hiver pour l’été à condition que ça ne viennent pas les grever les nappes phréatiques.

Mais par exemple pour Sivens, on consulte depuis des années ?

On fait de la concertation et de la simplification. Parce que quand vous mettez 10 ans à faire d'un projet, la concertation elle a du mal à se faire. Parce que tout le monde se crispe. Je suis pour mais concertation et simplification.

Le montant exact des aides sera donné le 25 août a aussi préciser Julien Denormandie.

Le ministre visite deux exploitations ce vendredi : la ferme Feraut, à Cassagnabère-Tournas près de Saint-Gaudens et Pierre Pintat-Farcet à Mazères-sur-Salat.