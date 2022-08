Sécheresse : le ministre de l'Agriculture annonce une série de mesures

Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a annoncé une série de mesures aider les agriculteurs et éleveurs victimes de la sécheresse. Le régime de calamité agricole sera déclenché le plus vite possible, l'avance PAC sera revalorisée, des productions sous label obtiennent des dérogations.

Une troisième réunion du comité de suivi de la situation de sécheresse dans le monde agricole s'est tenue ce lundi. Après cet échange avec des acteurs du secteur, le ministre de l'Agriculture a annoncé une série de mesures pour aider les éleveurs et agriculteurs. L'objectif est de préserver au maximum les trésoreries.

Parmi ces mesures : la mobilisation, le plus rapidement possible, le régime de calamité agricole pour les cultures éligibles, c'est-à-dire celles qui ne sont pas assurables. Les prairies par exemple. "Certains éleveurs vendent leurs animaux, -2% de vaches de race à viande en juillet, c’est préoccupant", souligne Christiane Lambert, la présidente du syndicat FNSEA. Le ministère de l'Agriculture indique que "la production d’herbe est déficitaire : la production cumulée des prairies permanentes est inférieure de 21% par rapport à la période de référence, avec une accélération de la dégradation en juillet".

L'avance sur les aides de la PAC sera plus élevée

L'avance sur les aides de la PAC, la politique agricole commune, sera plus élevée. "Les avances l’indemnité compensatoire de handicap naturel - habituellement à hauteur de 75% - seront versées à hauteur de 85% et les avances pour les aides découplées - habituellement à hauteur de 50% - seront versées à hauteur de 75%", précise le ministère de l'Agriculture. Par ailleurs, des exonérations de cotisations sociales et de taxe sur le foncier non bâti seront accordées.

Des ajustements des cahiers des charges pour les AOP

Des productions sous label obtiennent des dérogations comme le piment d’Espelette. Le cahier des charges de l'appellation d’origine contrôlée (AOP) ne prévoit la possibilité d'arroser que dans le premier mois suivant la semence. Mais la production est menacée à cause du manque de pluie. Les conditions imposées par l'AOP sont également difficiles à remplir pour producteurs de fromages. Pour le cantal ou le salers par exemple, le lait doit provenir de vache qui se sont principalement nourris dans les prairies.