Sécheresse : le président de la FDSEA attend aussi des restrictions d'eau en Savoie et Haute-Savoie

La sécheresse, l'inflation, les normes environnementales : autant de sujets débattus depuis deux jours au salon de l'Agriculture Porte de Versailles à Paris. Bernard Mogenet, le président du syndicat agricole FDSEA des Savoie est revenu sur ces questions, il était l'invité du 6-9 de France Bleu Pays de Savoie.

France Bleu Pays de Savoie - Quatre départements sont déjà soumis à des restrictions d'eau notamment nos voisins en Isère. Faut-il s'attendre aussi en Pays de Savoie ces prochains jours à des restrictions ?

Bernard Mogenet - Malheureusement, c'est à craindre vu le faible enneigement en altitude, les faibles pluies qu'on a eu après l'année de sécheresse qu'on a connu en 2022. Forcément les réserves doivent être au plus bas. Ca risque d'impacter notre activité, d'où l'intérêt de réfléchir à du stockage.

L'agriculture en Savoie et Haute-Savoie c'est d'abord de l'élevage. Cela implique quoi pour ces exploitations de consommer moins d'eau ?

C'est compliqué parce que les animaux ont besoin de boire. Pour l'élevage il n'y a pas grand chose à limiter, peut-être le nettoyage du matériel. Après il y a aussi les productions végétales qui vont être en souffrance si on n'arrive pas à gérer la ressource en eau

Vous parlez de stockage d'eau, le ministère de l'Agriculture y est favorable. Cela peut se faire où et comment ?

Pour moi c'est urgent même sur nos départements savoyards de réfléchir à stocker de l'eau. La pluviométrie sur une année globalement reste à peu près la même. Par contre, on a de grosses chutes de pluies en dehors de l'été, il faut qu'on ait l'intelligence de la stocker. Cela permettra aussi de réguler des crues dévastatrices. Il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on avance rapidement sur ce sujet, faire des petits stockages là où c'est nécessaire pour la production mais aussi pour mieux gérer les flux de l'eau dans nos territoires.

Les prix alimentaires ont augmenté entre 12 et 15% sur un an. La grande distribution annonce une nouvelle salve de hausse des prix au printemps. Selon vus c'est dû uniquement à la hausse des coûts de production ou il y a aussi de la spéculation ?

C'est essentiellement dû à nos coûts de production, que ce soit pour l'alimentation des animaux qui a explosé suite à la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie qui nous rattrapent fortement, et qui nous impactent, nous, mais aussi les industries de la transformation. Je pense à nos coopératives laitières consommatrice d'énergie et puis tout ce qui est emballage. Par contre on peut se demander en amont s'il n'y a pas une énorme spéculation sur les prix de l'énergie quand on voit des contrats d'électricité avec des prix multipliés par cinq et même par huit. Il faut qu'on se pose les bonnes questions sur le système actuel de régulation des prix de l'énergie. C'est urgent de remettre ça à plat et de sortir de ce carcan et qui fait qu'aujourd'hui il y en a qui s'enrichissent.