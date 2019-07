Sècheresse : le vin bio de Bergerac mieux armé face à la chaleur

Au château le Payral, à Razac de Saussignac, la culture du vin se fait en bio depuis 15 ans et en biodynamie depuis 8 ans. Et le vignoble semble plus résistant à la sécheresse.

Razac-de-Saussignac, France

Il fait chaud, la Dordogne est à son tour touchée par la sécheresse. Des mesures de restriction de pompage ont déjà été prises. Mais pour le moment, ces fortes chaleurs sont plutôt bien accueillies dans le vignoble de Thierry Daulhiac, le Château le Payral à Razac de Saussignac. Après avoir repris la propriété familiale, le viticulteur a choisi de passer en bio voilà 15 ans, puis en biodynamie il y a 8 ans. Et la quinzaine d'hectares produits en rouge et en blanc ne s'en portent pas plus mal aujourd'hui. Les fortes chaleurs et la sécheresse qui sévissent désormais en Dordogne semblent sans conséquences pour le moment.

L'herbe est sèche mais les vignes très vertes à Razac de Saussignac © Radio France - Valérie Déjean

Pour Thierry Daulhiac, c'est logique, le but de l'agriculture biologique, c'est d'aider la plante à être plus résistante , à se défendre elle même. Pendant très longtemps, on n'a considéré le sol que comme un simple substrat .Les plantes ont tiré sur nos sols et sur les matières organiques, et elles ont eu de plus en plus de mal à trouver ce dont elles avaient besoin. Et l'eau en fait partie. Pour le moment, les vignes du Chateau le Payral font de la résistance, mais une sécheresse qui dure finirait aussi sans doute par les assoiffer .