Tendre vers une gestion raisonnée de l'eau. C'est le but poursuivi par l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, l'Odarc et les Chambres d'agriculture. Une mesure exceptionnelle de financement a été mise en place pour aider les exploitants à mieux utiliser la ressource en eau.

Pour la première fois, un dispositif exceptionnel de financement va être déployé par l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, l'Odarc (Office du développement agricole et rural de la Corse) et la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse. L'objectif : accompagner les agriculteurs vers l'acquisition et l'installation d'un système d'aide au pilotage de l'irrigation. Cet outil a été présenté dernièrement à l'INRA (Institut régional de la recherche agronomique) de San Giulianu.

L'Office d'équipement hydraulique de la Corse, l'Odarc et la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse ont présenté à l'INRA un dispositif exceptionnel de financement.

L'été 2017 avait été marqué par une forte sécheresse, obligeant les pouvoirs publics, notamment en Plaine orientale, à prendre des mesures de restrictions d'usage de l'eau. L'été 2018 ne s'annonce guère mieux. Et ce, malgré les récentes préoccupations des professionnels. "A ce jour, on ne pas peut dire que l'on manque d'eau, observe Simon-Pierre Fazi, le président de l'AOP Fruits de Corse. On n'est pas dans une période déterminante pour la culture. Ce que l'on redoute le plus, c'est de ne pas avoir d'eau disponible pour la saison estivale."

Simon-Pierre Fazi, président de l'AOP Fruits de Corse

Pour permettre donc une meilleure gestion de la ressource, les agriculteurs sont incités à se doter d'un système de pilotage de l'irrigation. En clair, il s'agit de sondes plantées dans la terre. "Cet outil permet aux exploitants de tout contrôler, explique Nadia El Mouktafi, technicienne à la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse. Le principal intérêt, c'est d'être en capacité de déclencher l'irrigation au moment optimal au début de la saison et de pouvoir l'arrêter aussi quand nécessaire."

Nadia El Mouktafi, technicienne à la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse.

Ce système automatisé d'irrigation, Simon-Pierre Fazi le connaît déjà. "Certains d'entre nous l'utilisent depuis une vingtaine d'années, indique le président de l'AOP Fruits de Corse. Evidemment, les techniques ont évolué. Mais ce qui est sûr, c'est que le pilotage peut nous faire économiser au moins 30 % sur notre consommation d'eau."

Simon-Pierre Fazi, président de l'AOP Fruits de Corse.

De nouvelles réunions d'information sont prévues. Cette semaine, l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, l'Odarc et la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse iront à la rencontre des viticulteurs pour les sensibiliser.