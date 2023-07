Sécheresse : les agriculteurs "dans une meilleure situation que l'an dernier" en Haute-Saône

Sous un grand soleil ce mercredi 19 juillet, Olivier Née s'accroupit dans son champs de tournesols : "La terre est humide. Les deux, trois, quatre premiers centimètres commencent à être secs, mais il y a un peu de fraicheur en profondeur", explique cet agriculteur de Pierrecourt, à la limite avec la Haute-Marne. Ses plantes jaunes ont poussé ces dernières semaines, grâce à la pluie tombée depuis le début du mois dans le département.

Les tournesols mesurent entre 40 et 80 centimètres de haut. Ils devraient être plus grands, à environ deux mois de la récolte, mais le Haut-Saônois reste positif : "On ne fera pas des rendements exceptionnels, mais on limite la casse pour couvrir les charges et avoir une marge correcte. La situation est meilleure que l'an dernier pour nous", souligne-t-il. En 2022, le constat était différent avec une importante période sans pluie, notamment en août . Parmi les cultures de printemps, on peut également observer du maïs en ce moment dans les champs.

Une situation globale en Haute-Saône

En Haute-Saône, la plupart des agriculteurs sont logés à la même enseigne. "C'est global, commente Philippe Boulier, chef de la section territoires-environnement à la Chambre d'agriculture. C'est la profondeur du sol qui va toujours compter. La situation est bien meilleures pour des sols assez profonds et qui ont de bonnes capacités à résister à la sécheresse et à valoriser les précipitations."

Philippe Boulier est le chef de la section territoires-environnement à la Chambre d'agriculture de Haute-Saône. © Radio France - Raphaël Aubry

Les agriculteurs espèrent malgré tout de nouveaux épisodes de pluies dans les prochaines semaines, pour assurer leur rendement. Dans ce contexte, les moissons de blés et de colza se sont terminées il y a quelques jours en Haute-Saône. Elles ont été "décevantes", selon les premiers retours reçus par la Chambre d'agriculture.