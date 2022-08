Sécheresse : les agriculteurs de Haute-Saône appellent l'Etat à l'aide

Une troisième vague de chaleur en deux mois s'abat sur le pays, déjà touché par la sécheresse. La Haute-Saône n'y échappe pas, le département est d'ailleurs en alerte sécheresse renforcée avec des restrictions d'utilisation de l'eau. Conséquence de ce climat très chaud et sec pour les agriculteurs, des cultures qui souffrent avec de mauvaises récoltes à l'horizon, la récolte du foin est déjà inférieure de 30% par rapport à l'an dernier.

Réunis ce mardi à Colombier, en Haute-Saône, à quelques kilomètres de Besançon, à l'appel de la FDSEA et de la chambre d'agriculture de Haute-Saône devant élus et journalistes les agriculteurs de Haute-Saône lancent un nouveau signal d'alerte à l'Etat.

à lire aussi Canicule : 27 départements désormais en vigilance orange

"Ce maïs sera ensilé d'ici quelques jours, ça va être 60 à 70% de perte dans ma récolte" constate amèrement l'agriculteur Pascal Chaudey en tenant en main un épis de maïs jaunis par le soleil et le manque d'eau. Une situation que l'on retrouve globalement partout dans le département.

"La situation est critique et catastrophique, depuis le mois de juin nous n'avons pratiquement pas eu d'eau" explique Emmanuel Aebischer, président de la FDSEA de Haute-Saône. A quelques kilomètres de lui, des vaches laitières broutent péniblement les quelques brins d'herbes séchés par la soleil. Une scène qui illustre ce que vivent les agriculteurs du département. Les prairies sont sèches, il faut donc apporter du fourrage aux bêtes pour les nourrir. Ce qui a pour conséquence d'entamer le stock de l'hiver avec plus de deux mois d'avance, alors que ce stock est déjà affaibli par la mauvaise récolte de cette année qui est elle aussi la conséquence de la sécheresse.

"Il faut mettre en place des mesures financièrement conséquentes" demande Emmanuel Aebicher. "On connaît les outils" juge à son tour le président de la chambre d'agriculture de Haute-Saône, Thierry Chalmin, "ce sont des dégrèvements de taxes foncières, regarder où l'on peut mettre en place un régime de calamité agricole même si nous y croyons peu, on ira aussi voir le conseil régional et le conseil départemental mais tout ça ne sont que des petits pansements et ça ne pallie pas les difficultés que rencontrent le monde agricole".

Une réunion avec les principaux acteurs du dossier et la préfecture est déjà programmée pour le 15 septembre.