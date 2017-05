Sécheresse : les agriculteurs de l'Yonne sont touchés

La sécheresse est bien là et dans l'Yonne, ce sont les agriculteurs les premiers touchés. Il n’a pas plu au début du printemps. Et depuis deux semaines, c’est le retour du grand soleil accompagné de fortes de chaleurs. Les céréales commencent à manquer d'eau

Dans l'Yonne, c’est le Tonnerrois et le Sénonais qui sont le plus touchés par le manque d'eau. Il y a un an, c’était le trop plein d’eau, cette année c’est l’inverse. Pas de quoi paniquer, mais l’inquiétude commence à gagner la profession.

"Sur les pois de printemps, c'est la catastrophe" - Hervé Martin, agronome à Seine Yonne

Sur les hauteurs de Sergines (Yonne), la sécheresse se voit dans les champs, constate Hervé Martin, agronome pour l'union de coopératives agricoles Seine Yonne: "quand on regarde au loin, on voit bien que les parcelles commencent à tourner en terme de couleur. Ce sont les orges et les colzas qui commencent à marquer après le coup de sec très fort qu'on a depuis quelques jours. Il y a quelques parcelles, notamment de protéagineux comme des pois qui étaient rentrés en floraison depuis quelques jours, sur des pois de printemps, c'est une catastrophe. Avec le chaud, ça défleurit plus vite que tout."'

Une baisse de rendement potentiel de 30% à 40% dans les secteurs les plus critiques

Le blé souffre lui aussi, remarque Thierry Michon, devant son champ à Soucy dans le Sénonais: "on voit des feuilles qui commencent à être grillées, plutôt jaune à marron avec à leur base encore un petit peu de verdure le long de la tige." Mais cela ralenti l’alimentation de la plante et aura des conséquences à la récolte ajoute Thierry Michon: "sur la quantité on peut déjà imaginer une baisse de 30 à 40% du potentiel dans les endroits les plus critiques." Car cette sécheresse intervient après un coup de gel marqué à la mi-avril qui avait touché aussi les céréales. Ces excès climatiques à répétition font dire aux agriculteurs qu’il y a bien quelque de déréglé.

Les feuilles de ces blés devraient encore être bien vertes à cette époque de l'année (champ de blé à Soucy, Yonne) © Radio France - Renaud Candelier

Depuis le 24 mai, la préfecture de l'Yonne a placé le département en zone d'alerte sécheresse. C'est un simple seuil d'information pour anticiper toute aggravation. La sécheresse des sols reste cependant moins sévère et aussi plus localisée qu'au printemps 2011, où tout le pays avait été concerné. En tout cas le ministère de la Transition écologique et solidaire semble prendre au sérieux la situation. Il a convoqué un comité sécheresse, qui se tiendra le 16 juin prochain, à Paris.

Du côté des cours d'eau, dans l'Yonne, rien à signaler, sinon une baisse du débit qui est régulière depuis la mi-mai.