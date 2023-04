Sécheresse : les agriculteurs des Pyrénées-Orientales bloquent la Nationale 116 contre les restrictions d'eau

Une manifestation à l'appel de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs a provoqué ce vendredi matin d'importantes perturbations sur la Nationale 116, dans les Pyrénées-Orientales. En cette période de sécheresse historique, les agriculteurs dénoncent "une mauvaise gestion" des réserves d'eau par la Préfecture, entrainant des restrictions d'irrigation. De nombreux maraichers et arboriculteurs de la Vallée de la Têt craignent de perdre leur production.

Plusieurs centaines d'agriculteurs s'étaient donné rendez-vous ce vendredi à Perpignan, pour une opération-escargot sur la Nationale 116. Leur convoi s'est élancé vers 8 heures en direction de Prades à une vitesse de 10km/h, provoquant d'importants bouchons. Roulant en tête, une dizaine de tracteurs ont déversé à plusieurs reprises des remorques de terre au niveau des échangeurs de la voie rapide. Sur le trajet, le cortège a observé plusieurs haltes devant des coopératives, ce qui lui a permis de progressivement s'étoffer, avant d'atteindre sa destination finale : le lac de Vinça.

Au final, plus d'une centaine de tracteurs se sont arrêtés sur les voies de la N116 au niveau du lac de Vinça, principale réserve d'eau des Pyrénées-Orientales. Lors d'une prise de parole devant plusieurs centaines d'agriculteurs, la présidente de la Chambre d'agriculture Fabienne Bonnet a indiqué avoir déposé un référé devant le tribunal administratif de Montpellier. Les syndicats souhaitent faire annuler l'arrêté signé par le préfet le 5 avril dernier .

"A l'heure actuelle, les priorités c'est l'eau potable et la lutte contre les incendies, on comprend très bien", assure Bruno Vila, le président de la FDSEA. Mais ce que demandent les agriculteurs, "c'est de descendre encore le débit réservé" à la biodiversité dans le fleuve, pour qu'ils puisent irriguer. L'arrêté préfectoral du 5 avril a déjà baissé ce débit de 1.500 à 1.000 litres par seconde, les agriculteurs demandent qu'il soit diminué à 600 l/s. "Si on ne peut pas arroser, on ne s'en sortira pas".

