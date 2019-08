Sécheresse : les apiculteurs de l'Yonne, inquiets, prévoient une pénurie de miel

La météo a été catastrophique pour les producteurs de miel. Le syndicat des apiculteurs de l'Yonne constate déjà une baisse sensible de la récolte et s'attend à ce que plusieurs variétés manquent d'ici quelques mois. La pénurie fera augmenter les prix, ou contraindra les distributeurs à importer.

Yonne, France

Sur les étals, aucune différence n'est encore visible. Les pots s'empilent ; miel de fleurs, d'acacia, de châtaigner, toutes les variétés habituelles sont disponibles à l'achat dans les marchés, en vente directe, et dans les supermarchés. Mais la situation pourrait changer du tout au tout dans quelques mois : le printemps n'a pas tenu toutes ses promesses, et la production de miel cette saison a très sensiblement baissé ; la production n'atteindra cette année qu'environ 30% d'une année moyenne. De quoi faire grimper les prix en 2020.

Un responsable tout trouvé : la sécheresse

La baisse de la production s'explique notamment par la météo. En particulier, la chaleur et la sécheresse. "Quand on a des fleurs avec de l'humidité, c'est mellifère [qui donne du miel, ndlr], et il y a de la récolte de miel. Seulement là cette année, la plupart du temps, _il a fait très sec_, donc la mellification ne se fait pas, et on a très peu de récoltes", résume Sylvie Dosnon, apicultrice à Joigny (Yonne). "On a même dû donner à boire aux abeilles", confie la productrice, qui vient vendre ses pots de miel sur le marché couvert d'Auxerre.

Les fleurs ont souffert du gel et de la sécheresse, qui les ont appauvries. © Radio France - Sarah Mansoura

Sylvie Dosnon se veut néanmoins optimiste. "Les apiculteurs suivent la nature, il faut accepter les années qui sont très médiocres", plaide la productrice icaunaise, qui s'appuiera cette année, pour limiter ses pertes, sur sa production de l'an dernier. "Quand on a fait de bonnes récoltes avant, on s'en sort. _L'avantage du miel c'est que cela se conserve très longtemps, et on puise sur nos réserves_".

Les prix du miel pourraient augmenter

Les producteurs dont le miel est leur principale ou seule activité pourraient néanmoins sérieusement en pâtir, prévient Alain Baron, président du Syndicat des apiculteurs de l'Yonne. "Les producteurs que j'appellerais 'chevronnés', qui ont quinze ou vingt ans d'expérience, auront réussi à faire des stocks de miel et à se constituer une bonne trésorerie", avance-t-il. "Mais ceux qui produisent depuis trois ou quatre ans par exemple seront plus fortement touchés" par cette baisse de la production.

Les producteurs "chevronnés" auront réussi à faire des stocks. Mais ceux qui produisent depuis trois ou quatre ans seront plus fortement touchés. (Alain Baron, président du syndicat des apiculteurs de l'Yonne.

"On peut dire que c'est une catastrophe pour les apiculteurs", confirme Alain Baron. L'apiculteur espère que les prix repartiront un peu à la hausse pour compenser les pertes. Certains apiculteurs réfléchissent déjà à répercuter leurs difficultés sur les prix pratiqués à la vente. Pas Sylvie Dosnon. "On ne peut pas augmenter les prix du miel indéfiniment, moi je trouve qu'il est déjà très cher. Le miel c'est un produit de luxe quasiment, dont on évite de trop augmenter", assure la productrice.