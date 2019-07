Sécheresse : les arbres du Forez et du Pilat fortement touchés

Marcilly-le-Châtel, France

Les arbres ligériens souffrent lourdement de la sécheresse cet été. Le Centre régional de la propriété forestière (CRPF), l’établissement public en charge du développement de la gestion durable des forêts privées, parle d'un épisode "inédit", voire "exceptionnel".

Tous les secteurs à moins de 800 mètres

La sécheresse touche tous les secteurs situés à moins de 800 mètres d'altitude selon Alain Csakvary du CRPF Auvergne-Rhône-Alpes : " On a des problèmes dans le Pilat, dans le Forez, dans le Roannais, dans les Monts du Lyonnais". Les arbres, en manque d'eau, "commencent par jaunir puis rougissent souvent assez brutalement et il meurent", explique le spécialiste de la santé des forêts.

Les arbres résineux (le douglas, l'épicéa commun, le pin sylvestre, le sapin pectiné) sont les plus vulnérables. Ils ne se remettent pas d'un rougissement explique Alain Csakvary : " Dans toute la zone forézienne, une bonne partie des pins sylvestre, qui supportent normalement bien la sécheresse, est en train de tourner. C'est assez spectaculaire et même un peu inédit. On revit 2003 très clairement". Les communes de Marcilly-le-Châtel et de Marcoux sont particulièrement impactées. 70% des pins de Marcoux sont touchés par la sécheresse.

Les feuillus (le chêne, l'hêtre) se défendent mieux : " Ils vont se défendre en perdant leurs feuilles de façon prématurée, comme l'an dernier à l'automne, et ils refont des feuilles plus tard tandis que le résineux n'a pas cette capacité", explique Alain Csakvary.

Les insectes attaquent les arbres affaiblis

La sécheresse affaiblit les arbres et les rend réceptifs à des tas de ravageurs. Ces insectes mangeurs de bois "vont accélérer le dépérissement des arbres", explique Matthias Gaumet, technicien forestier au CRPF Auvergne-Rhône-Alpes : "Ce sont des insectes qui sont volants donc ils se déplacent très vite et quand on s'aperçoit qu'ils ont attaqué les arbres c'est trop tard, ils ont déjà mangé l'arbre et sont déjà partis sur un autre arbre ou une autre forêt".

Le Centre régional de la propriété forestière conseille aux propriétaires privés de couper régulièrement des arbres dans les forêts pour limiter les attaques.