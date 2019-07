Sécheresse : les céréaliers du Lot-et-Garonne viennent en aide aux éleveurs de la Haute-Vienne

Limousin, France

Face aux difficultés, il faut rester soudé. Le syndicat Coordination rurale l'a bien compris. En Haute-Vienne et dans le Lot-et-Garonne, il est majoritaire dans les deux chambres d'agriculture. C'est donc très simplement que la coopération s'est faite, à l'appel de Bertrand Venteau, président de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne. Son homologue, Serge Bousquet-Cassagne, a invité les céréaliers à mettre de côté leur paille pour les éleveurs haut-viennois qui, avec la sécheresse, n'ont plus assez d'herbe pour leurs vaches.

C'est le manque de pluie qui empêche l'herbe de repousser. Les éleveurs de Haute-Vienne doivent alors puiser dans leur stock de fourrage, qui est à l'origine prévu pour tenir l'hiver. Mais la situation était déjà similaire il y a un an se rappelle Bertrand Venteau, éleveur : "On a un bilan fourrager qui a été catastrophique l'an dernier. Il ne faut pas oublier qu'on a été classé en calamité sécheresse. Le fourrage a manqué et risque de manquer encore vu les conditions météo qui sont en train de se mettre en place. "

Si on raisonne individuellement, c'est impossible de s'en sortir."

Il fait alors appel à la solidarité des agriculteurs du Lot-et -Garonne. Une trentaine de céréaliers ont répondu favorablement, comme Vincent Rigo, un jeune producteur de céréales à Marmande. Cet été, il ne va pas broyer sa paille pour protéger son sol, il va la laisser à disposition des éleveurs haut-viennois : "Si on peut aider en donnant de la paille, on le fait avec plaisir. Il ne faut pas oublié que ce sont nos éleveurs qui consomment nos céréales. En espérant que eux soient là demain. Si on raisonne individuellement, c'est impossible de s'en sortir."

Environ 2 000 tonnes de paille devraient arriver en Haute-Vienne à la mi-août. Une cinquantaine d'éleveurs haut-viennois en difficulté vont en bénéficier.