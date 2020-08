Sécheresse en Dordogne : les cultures non-irriguées commencent à être en difficulté

Entre un mois de juillet très sec et des restrictions de pompage agricole, les cultures de Dordogne commencent à souffrir de la sécheresse. Si celles qui sont irriguées tiennent encore le coup, les autres, qui représentent 93% de la surface agricole utilisée dans le département, sont en difficulté.

Avec un mois de juillet aussi sec, les cultures du Périgord commencent à en pâtir. "On le constate dans tous le département, les prairies ont bien jauni", lance Nicolas Fedou, chargé de mission climat à la Chambre d'agriculture de Dordogne. "Il y a eu pas mal de pluies au printemps, c'est grâce à cela qu'on a tenu jusqu'à présent. Mais avec le mois de juillet où il n'y a quasiment pas eu de pluviométrie, et un début d'août qui part sur les mêmes bases, cela commence à être compliqué pour les cultures."

93% des cultures de Dordogne ne sont pas irriguées

Celles qui qui sont irriguées tiennent encore un peu le coup, malgré les restrictions de pompage par la préfecture de Dordogne. Mais les cultures non-irriguées, qui représentent 93% de la surface agricole utilisée dans le département, sont elles en difficulté. "La sécheresse va avoir un impact sur les rendements, puisqu'on arrive à un moment où les cultures arboricoles ont besoin de beaucoup d'eau", explique Nicolas Fedou. "Et cela va aussi affecter la production de foin, qu'on commence à stocker en prévision de l'hiver."

Face à ce problème récurrent dans le Périgord, le chargé de mission travaille à améliorer le stockage de l'eau dans le département. "L'été 2020 va nous servir de référence pour les années à venir, puisqu'on sait que c'est ce schéma qui nous attend tous les ans jusqu'à l'horizon 2030, avec des printemps un peu plus pluvieux et des sécheresses plus longues à l'été."

En Corrèze, la préfecture a annoncé de nouvelles mesures de restriction de l'usage de l'eau, en déclenchant un plan d'alerte "renforcée" en amont et en aval de la Dordogne.