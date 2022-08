Sécheresse : “Les éleveurs laitiers risquent de faire abattre des vaches"

Depuis le début de l’été, la sécheresse est source de stress, notamment chez les éleveurs laitiers. Leurs vaches, en plus de souffrir de la chaleur, se nourrissent moins à cause des stocks de fourrages qui baissent. Une situation qui laisse craindre une future pénurie de lait.

En Moselle, cela fait déjà deux mois que les producteurs laitiers sont aux aguets face aux vagues de chaleur et à la sécheresse qui va avec. Ils estiment qu'une future pénurie de lait est probable.

Soulager son troupeau

Au-delà de 25 degrés, les vaches commencent déjà à souffrir de la chaleur. L’enjeu est de limiter le stress thermique, c’est-à-dire l’incapacité du corpsdes animaux à maintenir une température normale.

Lors des fortes chaleurs, les bêtes sont à l’ombre toute la journée dans les bâtiments et pâturent la nuit. Elles ont également besoin d’eau régulièrement. Une vache laitière peut vite boire dans une journée quasiment 100 litres d’eau si les températures dépassent 30 degrés.

Les stocks de fourrages diminuent

En temps de sécheresse, les fourrages, à savoir les plantes qui servent à nourrir le bétail, poussent beaucoup moins. C’est le cas du maïs par exemple, qui représente une majeure partie de l’alimentation des vaches. Les 65 vaches d’Albéric Lorain, producteur laitier à Charly-Oradour, se nourrissent depuis la fin du mois de juin des stocks de fourrages normalement utilisés en hiver : “Effectivement, les plants de maïs n’ont pas développé leurs épis à cause de la sécheresse et n’ont pas fait beaucoup de grains. Ça va être de plus en plus compliqué de faire du lait”.

Forcément, si les vaches se nourrissent moins, elles produiront moins de lait.

Vers une pénurie de lait ?

Les éleveurs craignent en effet une potentielle pénurie de lait, alors que la sécheresse deviendra récurrente dans les prochaines années.

“Ce qu’il va se passer pour les éleveurs laitiers, c’est qu’ils vont faire abattre certaines de leurs vaches pour moins dépendre de la météo”, affirme Albéric Lorain. Le but étant que les stocks de fourrages soient proportionnels à l’effectif des vaches.

La FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles), principal syndicat agricole, demande d'ailleurs des aides pour que les éleveurs puissent financer à 100% les fourrages. Parallèlement à ces stocks en baisse, une autre problématique ressort : le prix du lait en France. Ce dernier est autour de 40 centimes le litre, contre 50 centimes en Europe. Une situation difficile pour les agriculteurs, qui souhaitent depuis des années être payés au même tarif que le tarif européen.

Des contraintes qui s'accumulent

Selon Sylvain Franz, éleveur laitier à Laquenexy depuis 1996, toutes ces contraintes météorologiques, qui s’ajoutent au prix du lait, peuvent décourager : “la moitié des producteurs de lait ont plus de 55 ans. À moyen terme, je pense que beaucoup d’élevages laitiers vont disparaitre”.

L’éleveur maintient qu’il est possible que des gens vendent déjà leur troupeau cette année.