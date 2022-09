Sécheresse : les épicéas contaminés par des scolytes doivent être abattus

La propriétaire forestière désigne du doigt un épicéa vieux de plus de 30 ans. "Regardez : celui-là est en train de mourir. Il a moins d'aiguilles que celui d'à côté et il devient tout sec", constate Elisabeth Viellard. 70% des arbres de sa forêt sont des épicéas, en grande partie contaminés par des scolytes, de petits insectes qui viennent se loger sous l'écorce et qui tuent certaines variétés d'arbres. Conséquence : elle a dû abattre six hectares, soit la moitié de sa forêt à la sortie de Vézelois, à quelques kilomètres de Belfort.

Depuis 2018, à chaque période de fortes chaleurs, elle voit les scolytes se multiplier. La sécheresse, c'est le temps parfait pour leur multiplication. "Comme les épicéas n'ont pas assez d'humidité du fait du manque de pluie, ils sont affaiblis et ne peuvent plus se battre contre ces insectes. Si chaque année il y a des températures aussi élevées en été, il n'y aura plus d'épicéas dans quelques années", s'inquiète Elisabeth Viellard.

Plusieurs milliers d'euros pour déboiser

Car seul le froid ou le gel tue les scolytes. Mais cette année, il a fait trop chaud, même en plein hiver. Une seule solution : couper les épicéas contaminés, pour tuer les scolytes. "On essaye d'intervenir le plus tôt possible, mais quand on s'aperçoit qu'un arbre est contaminé, c'est souvent trop tard : les scolytes se sont déjà déplacés sur un autre arbre".

Les scolytes se propagent très rapidement d'un arbre à l'autre. - Elisabeth Viellard

Déboiser : une solution à plusieurs milliers d'euros, que la propriétaire forestière espère compenser avec une aide de l'état. Mais selon elle, la demande de la part des propriétaires forestiers qui ont dû couper des arbres est telle que l'aide ne devrait pas arriver avant trois ans.

La meilleure solution, reste celle de diversifier les essences dans les forêts lorsqu'elles sont replantées. "Pour remplacer tous les arbres que nous avons abattus, nous avons mis quatre ou cinq espèces différentes, ça permet d'avoir une forêt plus solide et saine", affirme Elisabeth Viellard. Parmi les espèces choisies : le bouleau que les scolytes n'attaquent pas.