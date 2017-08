Sécheresse : les huîtres de Vendée et de Loire-Atlantique seront plus petites cette fin d'année

Les huîtres de Loire-Atlantique et de Vendée sont salées cet été. Rien de plus normal en période estivale. Par contre, la sécheresse aura des conséquences sur la croissance des huîtres. Elles seront plus petites à la fin de l'année, les gros calibres pourraient être plus cher.

Conséquence de la sécheresse sur les huîtres : elles seront plus petites à la fin de l'année, et pour Noël en particulier. Il n'a pas beaucoup plus cet automne, cet hiver et au printemps, du coup, il y a moins d'eau douce dans les zones ostréicoles. Moins d'eau douce, donc moins d'apports nécessaires à leur développement.

Moins salées et plus petites

"Il faut des apports d'eau douce pour la nourriture des huîtres, c'est-à-dire les phytoplanctons, explique Jean-Claude Robin, ostréiculteur à Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée. Comme il y a un déficit d'eau douce des pluies durant l'automne et l'hiver, on a eu un manque de nourriture, donc une croissance beaucoup moins importante que les autres années."

Mais l'ostréiculteur se veut rassurant : il y aura des huîtres à Noël, "par contre, pour les numéros 1 et 2, il y en aura peut-être en quantité moins importante, prévient Jean-Claude Robin. Pour le calibre qui est le plus demandé, le n°3, il n'y aura peut-être pas les quantités souhaitées". Et les prix pourraient donc augmenter.