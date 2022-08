Sécheresse : les pêcheurs du Calvados inquiets face au manque d'eau et de poissons

Le long de la Vire, Jean-Marc Fondeux constate les dégâts : "c'est un désastre" lâche le président de La Gaule Viroise, l'association locale de pêcheurs. Si au niveau de l'écluse à Vire, il reste un peu d'eau, c'est essentiellement grâce aux orages des derniers jours, mais le cours d'eau s'est récemment retrouvé presque à sec. Du jamais vu pour les habitants et pêcheurs du secteur.

Des poissons morts faute d'eau et d'oxygène

"On a beaucoup de poissons morts, les alvinages réalisés au printemps sont perdus, regrette Jean-Marc Fondeux. Les truites ont été touchées en premier lieu, car dès que la température monte, elles sont en détresse. A partir de 24 degrés, elles meurent". Une situation qu'il n'avait pas connu même en 1976, année dite de la grande sécheresse, car le manque de pluie dure aujourd'hui plus longtemps. "Le phénomène est d'une telle ampleur qu'on ne peut pas envisager de sauver les poissons, explique le président de La Gaule Viroise. _On ne peut pas les sortir de l'eau et leur trouver une autre portion de rivière_. L'assèchement est partout."

"Il y a vraiment un impact exceptionnel et sans précédent sur plusieurs cours d'eau, en termes d'effectifs de poissons", confirme Didier Donadio, président de la fédération du Calvados pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Toutes les naissances de l'année de salmonidés, dont font partie les truites, "sont quasiment anéanties", les plus jeunes se trouvant dans des couches d'eau d'ordinaire peu importantes et désormais à sec. Bernadette, qui vient nourrir trois fois par jour les canards de la Vire, n'aperçoit plus que "de rares" poissons : "il y en a quelques uns dans le goulet, _à la recherche d'oxygène, ils font des bonds dans l'eau_".

La pêche est interdite pour tenter de préserver les maigres ressources de poissons qui survivent à la sécheresse © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Inquiétude pour l'an prochain

Avec la mort d'une bonne partie des jeunes poissons, c'est la pêche sur plusieurs années qui pourrait être impactée, notamment en cas de nouveaux épisodes de sécheresse à répétition. "C'est dommage car on a des petits poissons morts qui ne font pas plus de dix centimètres", lance Louis. L'adolescent qui pêche depuis huit ans en famille est inquiet pour la suite : "on va pêcher mais seulement les truites d'élevage qui seront lâchées à l'ouverture, et seulement quatre mois sur les six, car _il n'y aura plus de poissons à la fin de la saison_".

"Il est évident que lorsque les cours d'eau auront retrouvé leur niveau habituel en octobre ou novembre, car il faut quand même espérer qu'il pleuve, _il ne faudra pas oublier qu'on n'a pas les mêmes effectifs de poissons et le même patrimoine naturel dans nos rivières_, estime Didier Donadio. On ne pourra pas pêcher de la même manière." La Fédération de pêche compte donc faire un état des lieux avant la réouverture de la pêche en mars pour mieux adapter les modalités de pêche.