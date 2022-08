Sécheresse : les pêcheurs organisent des opérations de sauvetage des poissons dans le Haut-Rhin

Alors que 232 communes ont été placés en situation de crise à cause de la sécheresse, cette absence de pluies au mois de juillet, entraine une baisse du niveau des rivières et des cours d'eau en Alsace. Dans le secteur de la vallée de la Thur, où la situation est de plus en plus délicate, des opération de sauvetage des poissons sont organisées par les pêcheurs.

Plus d'un millier de poissons sauvés déjà

Les poissons souffrent à cause du manque d'eau dans les cours d'eau et les ruisseaux, mais aussi avec les températures élevées. "On relève 21 degrés dans les cours d'eau, ce n'est pas terrible. On craint que ça ne monte à 25 où là ce sera très dangereux pour les poissons, " relève François Froehly membre de l'AAPPMA de la vallée de la Thur.

Les opérations sont menées régulièrement par les pêcheurs - Thierry Stiker

Les pêcheurs sont d'autant plus inquiets qu'aucune pluie n'est programmée pour les prochains jours. Ils restent donc en veille pendant tout ce mois.

Une méthode artisanale pour sauver les poissons

Pour sauver les poissons, les pêcheurs utilisent des épuisettes, des bacs et deux pompes avec du débit à 15 mètres cube par seconde. " Nous vidons les cuvettes avec les pompes. Quand elles sont vides les poissons sortent des caches et on les récupèrent. On les transvasent dans des fûts avec une eau fraiche issue de la Thur, puis nous les relâchons dans la Thur," détaille Thierry Stiker de l'AAPPMA, l'association de pêcheurs.

Depuis le mois de juin, ils ont récupéré plus d'un millier de poissons, de la jeune truite fario principalement née cette année. "Ce sont des petits poissons que nous récupérons, ils mesurent entre 3 et 10 centimètres. Si ça crève et ça se poursuit, il manquera une génération dans l'échelle de reproduction," s'inquiète François Froehly.