La sécheresse qui touche le nord de l'Europe provoque une flambée des prix du fourrage. Des agriculteurs Belges et Hollandais viennent en acheter en France. Leur pouvoir d'achat étant supérieur à celui des exploitants Français, les prix doublent. Les agriculteurs de Haute-Saône ne peuvent suivre.

Les producteurs laitiers de Haute-Saône et du Territoire de Belfort se seraient bien passés de cette nouvelle épreuve. Tout le monde connait la crise du lait, le prix du litre qui est acheté aux exploitants agricoles n'étant pas en adéquation avec le coût de production, certaines exploitations tournent à perte et ont du mal à faire surface.

C'est dans ce contexte que la sécheresse est venue frapper la profession dans le Nord Franche-Comté cet été.

Il faut savoir que sur une exploitation laitière, il y a d'une part les vaches laitières, mais il y a aussi des surfaces cultivées. Contrairement à d'autres régions de France où les cultures sont une source de revenus avec la revente, en Franche-Comté les producteurs laitiers cultivent : blé, soja, maïs pour nourrir leurs bêtes durant les 12 mois que dure une saison.

Les exploitants agricoles sont obligés de nourrir les bêtes avec le fourrage destiné à l'hiver. © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Les conséquences de la sécheresse

Selon les secteurs, le blé a en général bien donné, avec parfois 15 jours d'avance. En revanche, la sécheresse à frappé le Nord Franche-Comté au moment où le maïs avait besoin d'eau pour grossir. Dans de nombreuses exploitations, le maïs qui a trop souffert du manque d'eau n'a pas les qualités nutritives nécessaires, et il va falloir en acheter pour nourrir les vaches cet hiver.

De même, avec un été trop sec, il a été difficile de faire du fourrage. Après la moisson, les herbes repoussent, c'est ce que l'on appel le regain. Sur une exploitation laitière la paille est utilisée à la fois pour nourrir les vaches en hiver, mais aussi pour faire les litières. Sans ce fourrage, une exploitation ne peut tourner.

Manque de fourrage en Haute-Saône.Illustration © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Acheter du fourrage à l'exterieur

Depuis quelques années, la FDSEA de Haute-Saône lance une opération "paille". Le syndicat agricole négocie des tarifs intéressants à la tonne auprès d'exploitations de la Marne et de l'Aube, moins exposées aux aléas climatiques que la Franche-Comté. Des camions de paille sont ainsi achetés au tarif de groupe, et sont livrés fin août début septembre dans les exploitations de la Haute-Saône. La FDSEA du Territoire de Belfort a également lancé une commande groupée.

De la paille en plein mois d'août pour nourrir les vaches laitières © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Les prix de la paille flambent

La sécheresse touche également les pays au Nord de la France, ainsi des agriculteurs Belges et Hollandais viennent en France acheter du fourrage. Cette forte demande, avec un pouvoir d'achat supérieur de nos voisins, provoque une spéculation, et les prix flambent. Habituellement la tonne de paille est achetée auprès d'agriculteurs de la Marne de l'Aube 72 euros, mais cet été dans certains départements des agriculteurs demandent jusqu'à 120 ou 130 euros la tonne. La FDSEA de Haute-Saône lance un appel à la solidarité avec des prix plus raisonnables.

Alexandre Lacroix, directeur adjoint de la FDSEA de Haute-Saône. Copier

La FDSEA de Haute-Saône a déjà regroupé des commandes de paille pour 1000 tonnes, mais il en faudrait encore 600. La FDSEA du Territoire de Belfort a pour sa part commandé 250 tonnes de paille. Mais à 120 euros la tonne, les exploitants du Nord Franche-Comté ne peuvent suivre.

Reportage avec un exploitant installé à Moimay, l'achat de fourrage provoque des dépenses imprévues qui vont fragiliser l'équilibre financier de l'exploitation. Copier

Les premiers camions de livraison ont commencé à arriver dans les exploitations, mais le gros des livraisons se fera en septembre, à condition de trouver des tarifs décents.

La FDSEA de Haute-Saône a demandé à la FNSEA de contacter au niveau national l'Association Française des Sociétés d'Autoroute pour obtenir la gratuité aux péages des camions transportant de la paille, une mesure qui s'est déjà faite par le passé.