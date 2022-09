Sécheresse : les troupeaux vont paître dans les vergers cet automne en Vaucluse

Les éleveurs vauclusiens s'inquiètent pour l'avenir de leurs troupeaux. La sécheresse persistante met en péril la production de fourrage et les prés sont toujours désespérément jaunis. Pour l'heure, la plupart des troupeaux de brebis pâturent dans les Alpes. Mais ils reviennent à la fin septembre, dans le Luberon, sur le plateau de Sault ou le plateau d'Albion. S'il n'a pas plus d'ici là, il faudra trouver des solutions.

Solidarité entre les agriculteurs

Émilien Bonnet est éleveur à Lioux, dans le Luberon, depuis vingt ans. Le manque de pluie n'est pas rassurant, mais ses 500 brebis et lui-même sauront s'adapter. "La situation est inquiétante et dramatique, explique-t-il. Le printemps a été sec, on n'a pas pu récolter de fourrage, les granges des éleveurs vauclusiens sont quasiment vides. Et on ne voit toujours pas arriver les orages qui normalement font reverdir l'herbe. Mais il y a déjà eu des épisodes de sécheresse. En Provence, on est adaptés à ça, c'est pour ça que les bêtes partent l'été. On a déjà fait jouer la solidarité entre éleveurs et agriculteurs. C'est déjà arrivé que nos élevages paissent à l'abri des vignes ou des arbres fruitiers et on va le refaire cette année."

Pour l'instant, ses bêtes profitent de la verdure des alpages. Mais à leur retour en Provence, dans trois semaines, fini l'herbe verte. "Nos prairies ressemblent à des paillassons", s'exclame Émilien Bonnet. Il va donc emmener ses bêtes paître à l'Isle-sur-la-Sorgue au pied des pommiers. L'herbe y pousse grâce à l'arrosage des arbres pendant l'été. "C'est un collègue arboriculteur qui spontanément m'a proposé son aide, poursuit Émilien Bonnet. On a de la chance avec nos élevages pastoraux qui peuvent se déplacer et avec la diversité des cultures vauclusiennes, de pouvoir compter sur la solidarité."

Désormais, Émilien attend deux choses. Les pluies, que l'éleveur espère nombreuses et soutenues, mais pas trop violentes. Et puis le retour de ses bêtes, le 1e octobre. Il ne les a pas vues depuis la mi-juin.