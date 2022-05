Sécheresse : "Nous n'avons jamais eu un tel déficit hydrique depuis 25 ans", alerte la présidente de la FNSEA

Le manque de pluie sur les premiers mois de l'année 2022 se fait ressentir dans plusieurs départements français. Selon Christiane Lambert, présidente de la FNSEA (syndicat majoritaire dans la profession agricole), invitée ce mercredi sur franceinfo, cela fait 25 ans qu'il n'y a pas eu un "tel déficit hydrique" en France. De nombreux agriculteurs pâtissent déjà du manque d'eau et les "cultures qui souffrent le plus sont celles de céréales, de blé, d'orge, qui ont été plantées au mois d'octobre et novembre".

Dimanche dernier, Météo France a alerté sur le fait que 10 départements ont dépassé le seuil d'alerte. Depuis le début de l'année, les précipitations sont déficitaires de 33% sur le pays. En janvier et en mars, ce déficit s'élève à 40%. Les dix départements concernés par la sécheresse sont le Maine-et-Loire, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, l'Ain, la Drôme, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.

Craintes d'une baisse de rendement

Christiane Lambert a dressé la liste des département qui s'inquiètent pour les jours à venir, le Loiret, le Cher ou l'Indre. Pour la présidente de la FNSEA, la situation est difficile puisque le manque d'eau arrive au moment où "l'épi est en train de monter" et "s'il souffre de sécheresse, les grains seront moins nombreux". Ce qui signifie moins de rendement "à un moment où tout le monde attend que l'on produise plus parce que l'Ukraine et la Russie ne livreront pas". Cela aura donc aussi des conséquences sur les revenus des agriculteurs, s'inquiète la présidente du syndicat.

Dans les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée, des mesures de restrictions d'usage de l'eau ont d'ores et déjà été prises. Il est demandé aux agriculteurs de réduire leur consommation. Une mesure nécessaire pour le président de la FNSEA de Vendée, pour qui les "professionnels font le choix de se limiter" plutôt que de subir une interdiction administrative. Mais cela ne changera rien rétorque le président de l'association des irrigants de Grand-Lieu, une zone qui concerne 400 agrilculteurs en Loire-Atlantique et en Vendée, "parce qu'à l'heure actuelle, on nous met des restrictions sur l'utilisation de l'eau alors qu'on n'a pas commencé à irriguer et que les cours d'eau sont déjà à sec".

Les éleveurs inquiets pour leur bétail

Certains agriculteurs ont créé des étangs artificiels, alimentés en hiver par le drainage des sols sableux, comme c'est le cas pour cet éleveur de vaches laitières dans le vignoble nantais. Son étang contient actuellement 30.000 mètres cube d'eau et sert habituellement à irriguer le maïs qu'il cultive pour nourrir ses bêtes. Mais en raison des restrictions actuelles, il n'a plus le droit d'utiliser l'eau de son étang. "On ne pourra plus arroser notre maïs, on va le laisser crever", s'énerve-t-il. Inquiet et en colère, cet agriculteur estime que c'est un "non sens", puisque sans un maïs de qualité, il devra acheter des céréales et des protéines à l'étranger. "Quand on a 30.000 mètres cube d'eau, laissez-nous les utiliser ! Point barre !"

Autre exemple dans l'Ardèche avec cet éleveur laitier inquiet des quantités de fourrage qu'il pourra sécuriser pour l'hiver prochain. Grâce aux précipitations tombées l'an dernier, il a pu faucher assez d'herbe pour résister cet été, si la pluie venait à manquer. Mais rien n'est moins sûr pour 2023. "Depuis six mois nous avons eu à peine 120 mm de précipitations, il en faut 700 sur un an pour que les nappes phréatiques se remplissent suffisamment", s'inquiète-t-il. Selon lui, dans quinze jours, l'herbe sera grillée.

Revenus à la baisse et prix à la hausse

En Côte-d'Or, ce céréalier ne peut que constater le manque de précipations de ces derniers jours. "Cela fait 10 à 12 jours qu'il n'y a pas eu de pluie. Il nous faudrait pourtant 20 à 30 millimètres de précipitations chaque semaine, pour irriguer les céréales", s'alarme-t-il dans une reportage de France Bleu Bourgogne. Un manque d'eau qui aura des conséquences inévitables sur ses rendements et donc ses revenus. "Idéalement, mon rendement de blé se situe à 6 tonnes par hectare et par an, 5 tonnes par hectare et par an pour l'orge et le seigle. Quand il y a sécheresse, je peux ne produire que la moitié de ces quantités", se désole-t-il.

Une baisse des revenus pour les agriculteurs et une hausse des prix pour les consommateurs. C'est ce que craint Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. "Le cours du blé a doublé sur les derniers mois essentiellement en raison du conflit Russie-Ukraine. On voit aussi les grandes sécheresses annoncées un peu partout au Maroc, en Espagne, au Portugal, en Grèce. Les zones annoncées en canicule cet été sont les zones céréalières en France, donc il y a un vrai risque qu'il y ait moins de céréales", a-t-elle déclaré sur franceinfo.

Pour anticiper la baisse de revenus, le gouvernement a donc décidé de doubler l'enveloppe pour aider les agriculteurs à faire face au changement climatique et de la faire passer de 20 à 40 millions d'euros. Face au risque de sécheresse cet été, le gouvernement avait par ailleurs annoncé fin avril que les agences de l'eau pourraient dépenser 100 millions d'euros supplémentaires pour aider les filières agricoles à s'adapter ou créer des retenues d'eau - une mesure contestée par des associations écologiques et certains syndicats paysans.