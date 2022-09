Sècheresse : pertes records pour les producteurs de pommes de terre de Moselle

A l'heure de la récolte, les producteurs de pommes de terre en Moselle sont effarés : rarement une saison n'a été aussi mauvaise. "D'ordinaire, un plan de pomme de terre donne environ 1 kg. Cette année, c'est moitié moins" se désole Iris, dont le mari Pierre est à la tête de l'exploitation agricole Junglin à Metz. La faute à la sécheresse historique qui sévit sur l'ensemble du pays. Le constat est tout aussi catastrophique à Œutrange dans le nord de la Moselle, où Gilles Grouber accuse 60% de pertes : "sur un pied de pommes de terre, quatre sont grosses et belles, deux sont moyennes, le reste est beaucoup trop petit, à peine consommable. Pas la peine d'en faire des frites..."

Interdiction d'asperger les champs d'eau

Une situation d'autant plus critique que les agriculteurs ont interdiction d'arroser leurs cultures par aspersion, en raison de l'arrêté préfectoral pris la semaine dernière pour l'ouest de la Moselle. Et les consommateurs pourraient bien payer une partie de la facture de cette année calamiteuse. "Forcément, il y aura une petite augmentation, on fera comme on peut" se désole Pierre Gruber. Iris et son mari s'y refusent, sinon "mes clients vont partir."

La semaine passée, l'Union nationale des producteurs de pommes de terre (UNPT), disait redouter "la plus mauvaise récolte enregistrée depuis 2000", avançant des pertes financières de "plus de 200 millions d'euros" pour la filière. Elle a demandé au ministre de l'Agriculture une réunion en urgence pour engager des mesures d'aides pour les producteurs. La France est le premier exportateur mondial de pommes de terres avec une production de 8 millions de tonnes en 2021.