Sécheresse : plus de la moitié des cultures des Pyrénées-Atlantiques menacées par le manque d'eau

"Des maïs blancs, recroquevillés, et des prairies comme des paillassons", c'est l'état des cultures de Jean-Marc Lacurte, 59 ans, agriculteur à Gurs, à cause du manque de pluie. Et c'est la double peine, puisque depuis ce vendredi 22 juillet, il ne peut plus se servir dans le Lausset, le cours d'eau qui passe près de ses terres. La préfecture a imposé des restrictions drastiques dans six bassins des Pyrénées-Atlantiques. En plus de celui du Lausset, il y a ceux de l'Ousse, de l'Ousse des Bois, du Saleys, de la Baïse, et de la Joyeuse. Là, sauf exceptions, aucun prélèvement n'est autorisé pour l'agriculture.

Dans certaines cultures, le maïs souffre des grosses chaleurs et du manque d'eau © Radio France - Flore Catala

Un coup dur pour les irrigants, qui se retrouvent privés d'arrosage. Il y a bien ceux qui ont la chance d'avoir des retenues d'eau installées près de leurs cultures, mais les autres sont complètement à sec. Sur les 300 000 hectares agricoles que compte les Pyrénées-Atlantiques, de très nombreuses parcelles sont menacées. La Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques estime que deux-tiers des cultures du département sont concernées. "C'est une situation dramatique, violente, très dure" explique Guy Estrade, président des agriculteurs irrigants, à la Chambre. "Que l'on fasse du maïs, du tournesol, ou d'autres cultures, il va y avoir des rendements extrêmement faibles".

Jeab-Marc Lacurte, agriculteur à Gurs © Radio France - Flore Catala

Certains agriculteurs en viennent à dire que cette année, ce ne sera même pas la peine de sortir la moissonneuse batteuse pour faire les récoltes tant elles risquent d'être mauvaises. "Les rendements vont être catastrophiques, on se dirige facilement vers 50% de pertes" témoigne Jean-Marc Lacurte. "Depuis 40 ans que je suis agriculteur, c'est la première fois que je vois un épisode comme ça. On a eu 2003 qui avait été très compliqué, mais on avait eu quand même un printemps arrosé. Cette année, on a eu un mois de mai très sec, on a été en restriction 1 avant même de penser à arroser".

Pour cette fin de mois de juillet, aucune pluie significative n'est annoncée pour encore quinze jours. Les Hautes-Pyrénées sont aussi concernées par le niveau d'alerte maximal à la sécheresse et les restrictions. Le bassin de l'Echez, à l'ouest de Tarbes, est aussi visé par un arrête interdisant les prélèvements.

Les bassins de Béarn et Bigorre en alerte sécheresse - Propluvia