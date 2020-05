Sécheresse : premières restrictions en Loire-Atlantique et en Vendée

Des mesures de restriction de l'eau ont été prises en Loire-Atlantique et en Vendée. Ce sont les premières de l'année. Malgré un hiver pluvieux, le niveau de certains cours d'eau est déjà au plus bas.

L'été n'est pas encore là mais les premiers signes de sécheresse sont déjà visibles. Malgré des précipitations abondantes cet hiver, le débit de certains cours d'eau est déjà au plus bas en cette fin du mois de mai. Le préfet de Loire-Atlantique et le préfet de Vendée viennent donc de prendre des mesures pour restreindre l'usage de l’eau. Cela concerne notamment les bassins versants Logne, Boulogne, Ognon et de celui des Côtiers breton. Résultat, l'alimentation des fontaines et le nettoyage des véhicules, des bâtiments et des terrasses sont notamment interdits. Idem pour le remplissage des piscines sauf s'il s'agit de la première mise à l'eau.

En revanche, il est possible d’irriguer en semaine les grandes cultures et d'arroser les parcours de golf mais seulement de 20h à 10h du matin.