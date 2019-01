Sécheresse : près de sept millions d'euros d'aides pour les éleveurs indriens

Châteauroux, France

Avec un déficit de pluviométrie de 80% sur l'été sur les mois de juillet, août et septembre, le département de l'Indre a particulièrement souffert de la sécheresse en 2018. La décision prise ce mercredi par le ministère de l'Agriculture devrait apporter un peu d'air aux éleveurs, durement touchés. Il vient d'accorder une enveloppe de 5,8 millions au titre de la calamité agricole pour les prairies, permanentes et artificielles, de trois zones : le Boischaut Sud, la Marche berrichonne et la Brenne. Une autre aide a été obtenue : une réduction de 30% de la taxe sur le foncier non-bâti pour les 117 communes du périmètre précédemment cité. Cela représente un peu plus d'un million d'euros d'économies pour les exploitants concernés.

La FDSEA 36, qui avait porté le dossier auprès de la préfecture, se félicite de ce résultat. Son président, Philippe Demiot, explique : "ça ne va pas remplir les greniers en fourrages, mais ça peut donner un coup de main pour compenser les pertes et essayer d'aller sur le marché chercher des aliments pour les animaux".