Sécheresse : quelles options pour les agriculteurs alsaciens face au manque d'eau ?

Alsace, France

L'eau manque en Alsace cet été. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont en vigilance sécheresse. Des mesures de restriction d'eau ont été prises par les deux préfectures depuis mi-juillet. Une situation qui rappelle 2018. Les agriculteurs cherchent des solutions alternatives pour trouver de l'eau.

Sur une parcelle agricole à Printzheim, un agriculteur a construit un bassin de rétention de 12 500 m³, un environ deux fois et demi la taille d'une piscine olympique, creusé en avril. "Il se remplit directement avec l'eau de pluie mais également avec le drain de drainage" explique Anthony Carbiener, jeune maraîcher qui s'est installé en 2017 sur l'exploitation familiale et aujourd'hui secrétaire générale des Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin. Il détaille : "C'est de l'eau dont les plantes n'ont pas eu besoin qui tombent dans le drain, donc on ne met personne en péril durant l'été, c'est uniquement de l'eau en surplus qu'on récupère en hiver." Une pompe reliée à un tracteur permet ensuite d'irriguer les surfaces maraîchères sur un kilomètre.

A Printzheim, Anthony Carbiener a construit en avril 2019 un bassin de rétention de 12 500 m³ après avoir perdu 70% de sa surface maraîchère en 2018. © Radio France - Solène de Larquier

C'est après avoir connu 70 % de perte l'an dernier, l'équivalent de 370 000 à 390 000 euros, que l'agriculteur a emprunté pour ce projet. Le coût du bassin : 55 000 euros. "C'est un très gros investissement, mais qui est quasiment rentabilisé dans l'année" détaille Anthony Carbiener. Construit après l'hiver, le bassin n'a pu se remplir qu'à un quart mais devrait lui permettre de tenir jusqu'à mi-août s'il ne pleut pas. "On aimerait ne pas en avoir besoin parce que l'irrigation est tout de même un sport qui coûte cher : des heures et des heures de passées et des litres de gazole pour le tracteur qui pompe." Le bassin du Printzheimois est l'un des plus grands d'Alsace. Une solution à petite échelle donc, permise ici par le drain présent sur la parcelle depuis les années 80.

Bassins à rétention, irrigations collectives, stockage en amont des cours d'eau : quelques pistes envisagées

Comme lui, les exploitants alsaciens éloignés de la nappe phréatique rhénane sont les plus démunis face à la sécheresse. "Certains ont déjà commencé à y réfléchir et ceux qui ont les moyens de construire des infrastructures type bassin de rétention ou l'autorisation de prélever en rivière, à part ça il n'y a pas de solution aujourd'hui" tranche Franck Sander. Ce sujet est en pleine réflexion affirme le président de la FDSEA du Bas-Rhin qui propose plusieurs solutions : poser des réseaux collectifs d’irrigations lorsque la nappe est à proximité ou créer des retenus en amont des cours d'eau pour pouvoir stocker l'eau qui serait en excédent en hiver et au printemps, afin de la relarguer à l'agriculture l'été voire maintenir un niveau à minima dans les cours d'eau pour qu'ils ne s'assèchent pas.

Quid des cultures moins nécessiteuses en eau

Quant à la question des cultures en elles-mêmes, Franck Sander pointe du doigt les attentes du consommateur, notamment sur les calibres : "Pour l’échalote, l'ail, les pommes, il faudra toujours de l'eau, sauf si on revient sur les calibres. Aujourd'hui, mettre en place un verger qui ne produira pas pendant deux ans, et perdre les parcelles par manque d'eau, ce n'est pas possible." Mais il reconnaît la nécessité de s'adapter, notamment pour les éleveurs puisque l'herbe ne pousse plus au-delà de 25 degrés. "Il ne faut pas penser qu'on irriguera toute la plaine d'Alsace. Pour certaines régions, il y a une réflexion en cours pour s'orienter vers des rotations et types de cultures qui sont le plus adaptées à ces excès de chaleur." Le secrétaire générale des Jeunes Agriculteurs, Anthony Carbiener, remarque d'ailleurs l'implantation de nouvelles productions en Alsace comme le melon, la pastèque, l'abricot ou encore la pêche.

Depuis deux ans, la région accompagne les projets de stockage et d'accès commun à l'eau. Le jeune maraîcher a par exemple reçu une subvention de 20% pour la construction de son bassin.