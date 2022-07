Sécheresse : "Si ça continue, ça pourrait retarder l'ouverture de la chasse" dans les Alpes-Maritimes

La sécheresse inquiète aussi les chasseurs dans les Alpes-Maritimes ou du moins le président de la Fédération départementale de la chasse. Interviewé par France Bleu Azur, Jean-Pierre Caujolle affirme qu'une réflexion est menée pour éventuellement décaler la date de l'ouverture de la chasse prévue en septembre en raison de la sécheresse. "Si il ne pleut pas, nous allons avoir un double problème : le risque incendie qui va limiter l'accès aux massifs forestiers et la reproduction des animaux qui pourrait être ralentie".

La date d'ouverture pourrait être repoussée pour certaines espèces et/ou les plans de chasses revus. Un courrier a été envoyé en ce sens aux différentes sociétés de chasse du département.

Les chevreuils, les cerfs et les biches concernés

"Le petit gibier (lapins, faisans, perdrix) n'est pas trop impacté par le manque d'eau. Les sangliers oui, mais avec la proximité de la peste porcine en Italie, on ne pourra pas retarder l'ouverture de la chasse. Ce serait plutôt possible pour les cervidés, donc les chevreuils, les biches etc.", explique le président de la fédération.

Mais la décision sera prise plus tard, avec la préfecture, une fois que l'impact de la sécheresse sur la faune sauvage aura été chiffré de manière plus précise via des comptages, et que des études sanitaires auront été finalisées pour évaluer le risque de maladies.

