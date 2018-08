Athesans-Étroitefontaine, France

Selon les secteurs du département, la situation est plus ou moins critique. Le spectacle est presque partout le même, des maïs qui jaunissent. A cette période de l'année, le maïs qui est en développement a besoin d'eau, beaucoup d'eau. C'est à cette période que se développent et grossissent les grains de maïs. Si les pieds de maïs n'ont pas la quantité d'eau nécessaire, les grains seront moins gros, donc de moins bonne qualité.

Une production de maïs nécessaire pour la production du lait.

Contrairement à d'autres régions où les cultures servent uniquement à la revente des grains, ici en haute-Saône les exploitants agricoles font du fourrage et du maïs pour nourrir leur bêtes. Cet hiver il va falloir nourrir les vaches pour qu'elles produisent le lait. Si cet été les exploitants n'arrivent pas à produire assez pour nourrir leurs vaches, ils seront contraints d'acheter du fourrage ou du maïs.

Sècheresse sur les maïs en Haute-Saône © Radio France - Jean-François Fernandez

La double peine pour les producteurs laitiers

Ce surcoût à la production ne trouvera jamais d'équilibre sur le prix de vente du lait qui depuis des années est le problème principal des producteurs laitiers, qui selon les années sont parfois contrains de produire à perte.

Pourquoi le maïs en Franche-comté?

On peut se demander pourquoi, alors que dans l'Est de la France les étés sont de plus en pus chauds, les agriculteurs continuent à faire du maïs, culture grosse consommatrice d'eau. Il faut savoir que cette plante est celle qui est adaptée à ce secteur depuis 40 ans. Les systèmes d'exploitations sont basés sur cette culture. Il n'est donc pas possible de tout remettre en cause du jour au lendemain. Petit à petit il y a des évolutions et changements, mais cela va s'étaler sur plusieurs années.

La sécheresse en France au 31 juillet 2018. © Visactu

