Sécheresse : une récolte de maïs très hétérogène en Béarn

Après un été de sécheresse et de fortes chaleurs, les rendements peuvent varier du simple au quadruple sur les parcelles de maïs en Béarn. Une très grande disparité, en fonction de l'exposition et surtout de l'irrigation.

Après un printemps et un été très secs, la récolte de maïs en Béarn est précoce et les rendements sont très en dessous de l'ordinaire, surtout sur les parcelles non irriguées. En revanche, les terrains qui ont pu être copieusement arrosées, atteignent des rendement très corrects.

Des résultats d'une grande disparité

Marc Dupouy est éleveur de Blondes d'Aquitaine à Arzacq. Il a une quinzaine d'hectares de maïs. Il en garde une partie pour son élevage et vend le reste à la Coopérative Euralis. La quasi totalité de ses parcelles sont irriguées et il voit très nettement la différence. "Je vais de 25 à 100 quintaux. 25 quintaux sur les terrains qui ne sont pas irrigués et 100 quintaux sur les autres. Grâce à deux tour d'irrigation conséquents, j'ai réussi à sauver mon rendement. C'est pas catastrophique. Je récupère les fortes sommes d'argent engagées ce printemps en engrais et en azote pour la mise en culture. Je vais faire une marge."

Certains de ses collègues ne s'en sortent pas aussi bien. "Je sais que certaines parcelles ont été broyées. Elles n'ont pas été récoltées. Il y aura de grosses difficultés sur certaines exploitations. Pour les gars qui tournent à 40 quintaux de l'hectare, ça va être très compliqué de repartir l'année prochaine," estime Marc Dupouy au pied de sa moissonneuse. Le manque de rendement, pour le maïsiculteurs qui vendent au prix du marché actuel, sera sans doute compensé par un prix de vente avantageux. Les cours du maïs sont au plus haut depuis un an. Ils tournent autour de 350€ la tonne en ce moment.