Seine-et-Marne : des agriculteurs récompensés pour leurs démarches expérimentales

Des agriculteurs seine-et-marnais reçoivent ce mardi un prix régional au Salon de l'agriculture pour leurs pratiques innovantes. Leurs projets permettent de préserver la biodiversité sur les exploitations.

Deux démarches expérimentales sont mises en avant : l'agroforesterie et le projet Poscif.

L'agroforesterie associe l'arbre à l'agriculture. Pour cette expérimentation c'est Rémi Seingier de Lumigny qui va recevoir un prix. Les arbres protègent les parcelles des vents et du ruissellement. La biodiversité est préservée. En Ile-de-France on a encore tendance à bien séparer les plaines cultivées et les forêts même si de plus en plus d'agriculteurs plantent des haies et des arbres et pratiquent donc l'agroforesterie.

Le projet "Poscif" est lui aussi innovant. Il a été lancé en 2018 par l'association Agrof'Ile. Ce projet propose d'élever des ovins dans des exploitations céréalières. La présence de ces animaux sur les cultures d'hiver et d'intersaison permet de diminuer l'apport de produits appliqués aux terres et aux cultures pour améliorer leur rendement.