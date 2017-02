Seine-Maritime : face à face musclé entre Stéphane Le Foll et des agriculteurs normands

Crise du lait, hommage à Xavier Beulin et mise en garde contre le vote Front national dans les campagnes... A deux mois de l'élection présidentielle, le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement a été un peu chahuté lors d'un déplacement lundi en Seine-Maritime.

Chut ! Attendez deux secondes, je veux bien être toujours engueulé et accusé mais cette fois je vais m'expliquer ! Laissez-moi finir ! (S. Le Foll)

Midi dans le Pays de Saux, le ministre de l'Agriculture visite l'exploitation d'Aldric Vandermeersch à Bréauté (Seine-Maritime). Une ferme agro-écologique modèle où le lait des soixante vaches est transformé sur place en beurre et yaourts, des produits commercialisés sous la marque Brin d'Herbe co-fondée par l'éleveur. Bref une belle histoire... Sauf qu'il y a un hic. Aldric Vandermeersh attend toujours le versement par l'Etat des aides à la conversion en agriculture biologique.

"On a pris du retard, j'en suis désolé" s'excuse Stéphane Le Foll. Mais l'éleveur attend aussi le versement des aides européennes de la PAC. D'autres agriculteurs interpellent à leur tour le ministre :

On nous a laissé tombés ! Que font les pouvoirs publics ? On ne nous respecte plus !

"Chut !" lance Stéphane Le Foll. "Je vous ai dit qu'on a pris du retard sur les aides, la baisse des charges, on a fait huit points de baisse des charges avec le pacte de responsabilité, c'est déjà énorme. Les prix, le ministre il ne peut pas les décider." "Il connaît ses dossiers", souffle Aldric Vandermeersch.

Stéphane Le Foll et Estelle Grellier, Secrétaire d'Etat aux collectivités territoriales, sont passés devant cette banderole en Seine-Maritime.

Colère noire et vote bleu marine dans les campagnes

Entre Stéphane Le Foll et les agriculteurs mécontents, les échanges musclés sont restés courtois ce lundi. Mais la colère paysanne s'exprime aussi dans les urnes. Le parti de Marine Le Pen laboure depuis longtemps les campagnes. Dans la commune de Bréauté où s'est rendu le ministre de l'Agriculture, le Front national est arrivé en tête du premier tour des dernières élections régionales de décembre 2015. La liste conduite par Nicolas Bay, député frontiste européen, y avait alors recueilli 32,57 % des suffrages, loin devant la droite et la gauche.

Je dis "attention aux agriculteurs, réfléchissez bien". On peut être fâchés, on peut dire "allez on fout tout en l'air", mais après quelles sont les conséquences? (S. Le . Foll)

"C'est un phénomène de ras-le-bol. Quand vous voyez des ministres qui viennent vous voir comme ça, ce sont de belles promesses mais il n'y a rien qui suit !" explique Bertrand Golin, agriculteur à Criquetôt-L'Esneval, commune située à quelques kilomètres de Bréauté.

Les gens ne se cachent plus !

"Je compare ça à un gamin qui joue avec une boite d’allumettes, un jour ou l'autre, on finit par se brûler, personnellement, ils n'auront pas ma voix, mais c'est vrai que c'est inquiétant quand on voit le Front national arriver en tête dans toutes les petites communes", déplore Bertrand Golin.

On ne condamne pas (le vote FN), on le comprend (Coordination rurale)

Président de la Confédération rurale en Seine-Maritime, syndicat agricole classé à droite, Sylvain de Bosschere refuse de condamner le vote FN. "C'est un vote qu'on comprend mais qu'on ne soutient nullement. Les gens sont complètement désespérés. Certains se disent que ça ne peut pas être pire que ce qu'il y a aujourd'hui!"

Au contraire répond Stéphane Le Foll. Avec Marine Le Pen au pouvoir, la crise du lait serait par exemple bien pire selon le ministre de l'Agriculture qui dénonce les mesures de protectionnisme portées par le FN.

"On produit vingt-cinq milliards de litres de lait en France, on en exporte huit milliards. Si on dit, tout doit revenir sur le marché national, et bien, je conseille à tous ceux qui ne boivent pas de lait aujourd'hui d'en boire tous les matins et que ceux qui prennent un nuage de lait dans le thé, ce n'est plus un nuage qu'il va falloir mais un cumulonimbus pour absorber l'excédent de production."

