Seine-Maritime : la récolte de miel a été catastrophique cette année, du jamais-vu selon les apiculteurs

"C'est la pire année de l'apiculture française", estime l'Union nationale de l'apiculture française. La récolte de miel, à cause d'une météo très capricieuse, a été catastrophique pour les apiculteurs. Ils en ont récolté deux fois moins comparé à 2020. "C'est mon meilleur rucher là. J'ai 5 ruches et j'ai dû récolter du miel ici que sur trois. J'étais content", raconte à France Bleu Normandie, Joël Delaporte, un apiculteur à Belbeuf près de Rouen.

Une récolte divisée par deux

"La saison a été catastrophique pour des saisons météorologiques. La récolte de printemps a été complètement anéantie par le froid. Il n'y a pas eu de fleurs. Il n'a pas fait assez fait chaud et donc la plante n'a pas produit de nectar. Le nectar c'est ce qui va permettre à l'abeille de transformer ce liquide sucré en un miel qu'elle va déshydrater au fur et à mesure", explique Joël Delaporte.

Cette année, l'apiculteur des Ruchers de Belbeuf a constaté les dégâts aussi sur ses ruches. "Je récolte d'habitude 180 à 200 kilos par an, là cette année j'en ai récolté 100. C'est moitié moins. Et encore j'ai des collègues qui n'ont rien récolté", poursuit l'apiculteur. "Moi je récolte depuis un peu plus de 15 ans et je n'ai jamais vu ça. Il faut peut-être remonter dans les années 1980 pour voir un tel phénomène".

De plus, il est confronté à une autre problématique de saison : le frelon asiatique prolifère près de ses ruches. C'est le principal prédateur des abeilles. "Après les pesticides, le climat, et maintenant on doit faire face au frelon asiatique", soupire Joël Delaporte. Le miel restant dans les ruches permet aux abeilles de se nourrir. "C'est à nous (apiculteurs) de nourrir les abeilles désormais, l'histoire est inversée, mais si on ne le fait pas elles vont mourir", conclut-il.