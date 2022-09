La récolte des pommes de terre a commencé cette semaine dans l'exploitation de Franck Loobuyck à Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime) et comme attendu, la qualité est au rendez-vous mais le calibre laisse à désirer. La sécheresse est en cause.

Seine-Maritime : les pommes de terre s'annoncent plus petites cette année à cause de la sécheresse

Dans le hangar de l'exploitation de Franck Loobuyck, à Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime), on n'entend que le bruit des machines de tri des pommes de terre, remises en route depuis ce jeudi et le début de la récolte.

Dès la sortie du champs, les pommes de terre sont apportées ici et passe par la machine de calibrage qui permet de faire un premier tri entre les grosses, les moyennes et les petites pommes de terre. Et comme le redoutait Franck Loobuyck, la taille n'est pas au rendez-vous.

"Il y a peut-être du nombre mais moins de grosses pommes de terre. Pour faire des grandes frites locales, ce ne sera pas facile" sourit celui qui produit ses propres chips (La 76, chips artisanales) sur son exploitation. "Pour nos chips, les calibres moyens, c'est bon !" dit-il mais ce manque de calibre c'est aussi pour lui un manque de production qui équivaut à environ 20 à 25% en moins par rapport à la moyenne. "En année normale, on produit entre 3 000 et 3 500 tonnes de pommes de terre, cette année on va en faire à peu près 2 000" estime-t-il en raison de leur petite taille.

Sur son exploitation, Franck Loobuyck transforme ses pommes de terre pour fabriquer des chips © Radio France - Bénédicte Robin

Pourtant la saison avait bien commencé. "On a pu planter dans de très bonnes conditions, elles étaient bien parties" mais le manque d'eau auquel se sont ajoutés les épisodes de canicules cet été ont "_stressé les pommes de terre_, elles ont cessé de se développer" explique le producteur.

Déficit de pluie et chaleur

Franck Loobuyck a fait ses propres relevés. "Entre janvier et septembre de cette année, il est tombé 287 millimètres de pluie. Alors qu'en moyenne chaque année entre 2015 et 2022, il tombait, sur cette même période, 400 millimètres" souligne-t-il. Un déficit de pluie qui fait réfléchir l'agriculteur. "Le changement climatique jusqu'à présent on en parlait à demi-mot mais là on a l'impression que cela s'accélère et il va falloir qu'on s'adapte". Il pense par exemple à privilégier des variétés de pommes de terre mieux adapter au temps sec.

Mais il y a tout de même un point positif lié à cette météo trop sèche et trop chaude : moins de maladie, moins de traitement. Et surtout pour la suite cela signifie "une meilleure conservation des pommes de terre" et c'est important souligne Franck Loobuyck qui constate que la qualité des pommes de terre est très bonne.

Cela dit, s'il y a un manque de quantité sur certains calibres de pommes de terre, leurs prix vont monter. Ce ne serait pas pour déplaire au producteur mais lui pense aussi aux consommateurs et compte donc sur les intermédiaires pour que la pomme de terre et ses dérivés ne deviennent pas "un produit de luxe".