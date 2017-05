Semur-en-Auxois : les courses de chevaux de trait, une spécialité locale

Les chevaux sont les stars des fêtes de la bague en ce moment à Semur-en-Auxois. La course de la bague, c'est la plus vieille course hippique de France. Mais ce qui fait la spécificité de ces fêtes, ce sont surtout les courses de chevaux de trait, assez inhabituelles en France.

On a l'habitude de voir des pur-sangs dans les hippodromes. Mais à Semur-en-Auxois pendant les fêtes de la bague, il y aussi des chevaux de trait qui font la course. Des chevaux beaucoup plus robustes, beaucoup plus massifs, utilisés autrefois pour les travaux dans les champs.

Il y a une vingtaine d'éleveurs de chevaux de trait en Côte-d'Or. La race bourguignonne, c'est le cheval de trait-auxois, et il y aura une seule représentante de cette race sur la ligne de départ de la course de la bague : Danette, la pouliche de Damien Rameau, éleveur à Bellenot-sous-Pouilly.

Je suis très attaché à cette race de chevaux qui est en train de s'éteindre

Cet éleveur n'a que 5 chevaux sur son exploitation, mais il est très fier des courses de Semur-en-Auxois : " c'est très atypique, très local, il y en a quelques-unes dans le Nord de la France, mais c'est assez rare. Bien sûr, on va moins vite, mais voir des chevaux avec une ossature aussi impressionnante en plein galop, c'est très joli. "

Damien Rameau ne participe pas à la course pour la gagner. Il sait que ses concurrents, des chevaux de trait normands " qu'on appelle des chevaux de race légère dans le jargon des éleveurs, et qui sont plus sportifs " font partie des favoris. Sa Danette est donc un outsider, mais Damien Rameau participe " pour la fierté locale ". "Je suis très attaché à cette race de chevaux de trait auxois qui est en train de s'éteindre, et tant que je le pourrais, il y aura toujours un représentant de cette race sur la ligne de départ de la course."

La plupart des chevaux de trait sont élevés pour la boucherie chevaline

Car si Damien Rameau a fait le choix d'élever ses quelques chevaux pour les monter et les entraîner au travail, il sait que tous ne peuvent pas se le permettre. La plupart de ces chevaux de trait sont élevés pour la boucherie chevaline, et c'est une bonne chose pour Damien Rameau : " la viande de cheval, c'est ce qui nous permet de continuer à faire vivre les différentes races de chevaux en France. Les éleveurs aimeraient pouvoir faire naître des poulains et les vendre au travail, mais aujourd'hui c'est impossible, on n'a pas un assez gros marché. On arrive à en vendre à des vignerons, qui se remettent à les utiliser dans les vignes, mais quand on en a vendu un, il vit pendant des années, donc ça ne tourne pas beaucoup. "

Danette, sa pouliche, participera à la course de la bague mercredi 31 mai à 14h30 et aux courses de la timbale, dimanche 4 juin.