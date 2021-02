Sepmes : 5 ans pour trouver un repreneur dans une exploitation de vaches laitières

Pénurie de jeunes dans l'agriculture. Afin de céder leurs exploitations, les agriculteurs lancent des recherches et déposent leurs annonces souvent plusieurs années avant le départ à la retraite pour trouver le bon repreneur. Régine et Alain Rezeau, éleveurs laitier à Sepmes, ont anticipé justement et ont trouvé un repreneur au bout de 5 ans. Ils ont donc pu partir tranquillement à la retraite.

5 ans d'anticipation pour transmettre l'exploitation

Cela faisait 5 ans que le couple Rezeau préparait son départ à la retraite mais surtout préparait la transmission de son élevage de vaches laitières situé dans le sud de l'Indre-et-Loire. Alain et Régine ont enfin trouvé l'an dernier et ont cédé leur exploitation il y a deux semaines à Corentin, un jeune homme de 24 ans originaire du Nord de la France. Une anticipation de plusieurs années plus que nécessaire pour s'assurer d'avoir une exploitation transmissible. Le jeune repreneur, Corentin, n'a pas hésité avant de venir en Touraine et réalise enfin son projet de s'installer dans une exploitation : "mon projet de vie était difficilement réalisable dans le Nord, je ne trouvais rien, alors je n'ai pas eu peur de bouger".

Une étude de reprenabilité est nécessaire pour attirer les jeunes

L'annonce des époux Rezeau, postée sur le RDI (Répertoire départ installation, site internet géré par la chambre d'agriculture), qui cédait leur exploitation, l'intéressait beaucoup, "puis la vidéo a rajouté ce truc humain, j'ai vu les cédants avant d'y aller et j'ai aimé leur philosophie de vie, ça m'a tout de suite plu". Après une étude de reprenabilité faite par les époux Rezeau, l'exploitation était jugée viable pour un jeune, et ce, même avec un emprunt. Cela a forcément conforté Corentin dans sa décision "dés qu'on démarre, on arrive à se dégager un salaire facilement et à rembourser l'affaire en même temps". Les époux Rezeau, ayant enfin trouvé un repreneur, ont donné les clés il y a deux semaines, début février. "On a eu de la chance" se réjouit Régine, qui estime que c'était le bon timing pour partir à la retraite. "On a quand même dû préparé le terrain en amont pour que ce soit confortable à la fois pour lui, en l'accompagnant dans la reprise, que pour nous" conclue-t-elle.

Un agriculteur sur deux n'est pas remplacé en Centre-Val de Loire

Une chance donc pour ces néo-retraités surtout quand on sait que le nombre d'installations ne suffit pas à compenser les départs à la retraite.. Actuellement, c'est un agriculteur sur deux qui n'est pas remplacé selon le syndicat des jeunes agriculteurs de la Région.. En France, la majorité des exploitants en place ont plus de 50 ans et quitteront bientôt leur exploitation. En Centre-Val de Loire, cela représente 58% des chefs d'exploitation.