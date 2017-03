DIRECT VIDEO | 7 candidats à l'élection présidentielle passent leur grand oral devant les agriculteurs à Brest

Le congrès de la FNSEA, premier syndicat agricole de France, se clôt ce jeudi. Avec en point d'orgue la présence de sept prétendants à l'Elysée : François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Jacques Cheminade et François Asselineau.

Nicolas Dupont-Aignan : on devra choisir le fonctionnement de l'Europe, ou la changer

11h10. Nicolas Dupont-Aignan : "Je ne suis pas inquiet sur l'avenir et les jeunes, car il y a un amour de ce métier, et il y en beaucoup qui veulent faire ce métier. Mais vous n'aurez plus de jeunes agriculteurs si leurs parents ne peuvent pas vivre avec leurs revenus ".

11h00. Nicolas Dupont-Aignan : " On va rétablir les quotas, et les prix garantis. Il faut arrêter la dérégulation qui a brisé notre agriculture ".

10h55. Nicolas Dupont-Aignan : " L'alimentation va être au cœur du pacte de santé publique. Les goûts et les besoins des consommateurs changent, il faut aussi s'adapter. Est-il normal que dans notre pays on soit importateur de produits bio ? Faire en sorte que les cantines achètent français à 75%, et choisir le fonctionnement de l'Europe, ou s'en aller". La grande distribution ? S'ils ne comprennent que ça, oui, il faudra légiférer sur les prix ".

Emmanuel Macron : la fin des oeufs en batterie est un objectif, pas une obligation

10h40. Emmanuel Macron : Sur les actions des associations comme L214. "Je dis souvent que je ne connais pas un éleveur heureux avec des animaux quine vont pas bien. L'éleveur, c'est lui qui pleure quand un animal meurt, c'est pas les gens qui sont dans des associations dans des bureaux (applaudissements de la salle). C'est pour ça que je veux faire un plan d'investissement agricole. Il faut donner les moyens pour éviter les souffrances". Question offensive de Christiane Lambert sur l'aviculture : "Et votre idée de la fin des œufs en batterie ? Vous avez surfé sur le *welfarisme* Ici, on est dans une région très avicole ! Emmanuel Macron : " J'ai dit des choses précises. C'est un objectif, pas une obligation dans la loi. Il faut travailler avec les grandes surfaces ". Réponse de Christian Lambert. "Vous avez évolué sur cette question".

10h30. Emmanuel Macron : "Les organisations de producteurs sont trop faibles face aux grandes surfaces aujourd'hui. Il faut des contrats de filières. Pour avoir de la transparence. Dans le lait par exemple. Même quand il y a des efforts faits dans la chaîne de production, jamais les producteurs n'en profitent. Il faut construire le prix final en fonction du prix de production".

Un passage obligatoire pour presque tous les candidats

C'est une case quasi-obligatoire pour les candidats à l'élection présidentielle : s'adresser aux agriculteurs. Le congrès de la FNSEA, qui se déroule jusqu'à ce jeudi soir à Brest, tombe à pic. Sept prétendants à l'Elysée sont donc présents au congrès pour présenter leur programme et leurs solutions aux difficultés rencontrées par les agriculteurs.

Pas de débat entre candidats mais des échanges avec les congressistes

Les favoris dans les sondages sont présents : Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon. Mais également Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade, François Asselineau et Jean Lassalle. Sept candidats sur onze donc. Philippe Poutou et Nathalie Artaud manquent à l'appel. Mais les deux absents de marque sont Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon.

Les candidats ne débattent pas entre eux. Chacun prend la parole tour à tour. D'abord dix minutes pour présenter ses idées pour le monde agricole. Puis un petit quart d'heure pour répondre aux questions de la salle.