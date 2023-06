Service de remplacement pour les agriculteurs : "bien s'organiser, c'est le mot d'ordre"

Comment partir en vacances quand on est agriculteur ? C'est la question que se posent bon nombre d'agriculteurs bretons. Certains font appel à un voisin ou un ami. Mais il est aussi possible de faire appel à un remplaçant, le temps des vacances. Pascale Martin, directrice du Service de remplacement d'Ille et Vilaine peut compter sur une brigade de 500 agriculteurs.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : C'est dur pour nos agriculteurs de lâcher leurs exploitations, leur troupeau à des inconnus ?

Pascale Martin : Je pense que c'est un exercice qui est loin d'être facile. Il y en a qui n'arrivent pas à laisser leur exploitation à une personne qui ne connaissent pas et c'est toute la problématique. Donc on essaye de faire prendre conscience qu'il est facile de libérer un petit peu son exploitation, de prendre un peu de distance et ainsi permettre aux agriculteurs de s'absenter en toute sérénité.

FBA : Vous avez une brigade de 500 personnes en Ille-et-Vilaine. Quels sont les profils de ces remplaçants ?

Pascale Martin : Parmi ces remplaçants, on a des personnes qui sont là en CDD à temps complet, donc c'est leur métier toute l'année. Et on a des personnes qui sont en contrat intermittent. Donc parmi ces profils, on a des étudiants. On a aussi également des personnes qui sont là de manière temporaire parce qu'ils ont un autre projet à côté. Je pense à des personnes qui ont un projet d'installation. Cela permet aussi de se tester avant de se lancer à son propre compte.

FBA : Si je suis agriculteur, comment je fais pour partir dans les meilleures conditions ?

Pascale Martin : Bien m'organiser, c'est vraiment le mot d'ordre aujourd'hui. Si on veut partir en toute sérénité, il faut d'abord contacter son service de remplacement le plus proche qui va être là pour vous accompagner. Et il existe des outils, c'est-à-dire qu'on propose aux agriculteurs qui le souhaitent des fiches pour enregistrer des informations utiles, comme les numéros d'urgence avec lequel on peut faire appel pour dépanner la laiterie ou éventuellement l'électricien. On a vraiment toute une liste sur lequel il est important de bien mentionner les numéros de téléphone de manière à ce que les salariés puissent les contacter le cas échéant.

FBA : On peut faire appel à vous pour d'autres raisons que les congés ou les vacances ?

Pascale Martin : La partie vacances représente à peu près 40 % de notre activité. Le reste c'est pour les arrêts de travail, les arrêts-maladies, également pour les congés de maternité, de paternité ou bien des personnes qui veulent partir en formation.