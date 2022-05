Ses jardins détruits par la grêle, un maraîcher sarthois a besoin de bras pour tout remettre en état

Nicolas Jardin, maraîcher à Neuvillalais (Sarthe), organise ce mercredi et ce jeudi un chantier participatif. Son exploitation a subi de gros dégâts après le passage de l'orage vendredi dernier. Il a donc besoin de bénévoles pour tout remettre en ordre et reprendre les plantations.

Un chantier participatif pour réparer les dégâts après le passage du violent orage de vendredi dernier en Sarthe. C'est ce qu'organise ce mercredi et ce jeudi Nicolas Jardin, maraîcher à Neuvillalais. Il lance sur sa page Facebook, un appel aux bonnes volontés, pour remettre son exploitation en état.

Plusieurs jardins ont été inondés après le passage de l'orage, car le cours d'eau a débordé. La grêle a également détruit de nombreux légumes. "Je n'avais jamais vu ça. Le cours d'eau a débordé en à peine dix minutes. Les grêlons étaient énormes, ils ont broyé mes salades, j'ai même cru que les serres allaient se trouer", raconte Nicolas Jardin.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Beaucoup de travail pour tout remettre en ordre

Pour le moment, il est impossible de "chiffrer les dégâts. Car certaines cultures vont pouvoir reprendre, mais plus tard, tout sera décalé. Donc on pourra faire les comptes qu'à la fin de l'année", explique le maraîcher. Il dirige cette exploitation avec un salarié à temps partiel, et à deux, il était impossible de tout remettre en état.

Un appel a donc été lancé sur Facebook, et Nicolas Jardin a déjà quelques retours. "Pas besoin d'avoir la main verte", précise-t-il. "Il y aura différents chantiers, en fonction des capacités de chacun. Moi, même si on vient m'aider 2 heures, ça me va. Malgré le contexte, ça devrait permettre de passer des moments sympas et de relancer la saison."

Message posté sur sa page Facebook. - Capture écran.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez donc venir aider Nicolas Jardin ce mercredi 25 mai à partir de 13 h 30, et ce jeudi 26 mai toute la journée, à partir de 9 h. Les besoins sont d'ailleurs plus importants ce jeudi. Le rendez-vous est donné 2 rue de Verdun à Neuvillalais, avec des bottes, une pelle et un plantoir à bulbes, si vous avez. Ce jeudi, le repas sera offert.