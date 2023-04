Sèvre Nantaise : la pêche interdite jusqu'à lundi après une pollution accidentelle

Il faut ranger la canne à pêche et les filets autour de la Sèvre Nantaise en Loire-Atlantique. La pêche professionnelle et de loisir y est interdite dès ce samedi 22 avril et jusqu'à lundi, par arrêté préfectoral.

Pollution de l'eau de pluie

Cette interdiction fait suite à une "pollution occasionnée par le déversement accidentel d'un fongicide (une substance pour détruire les champignons parasites, ndlr) dans le réseau d'eau pluviale, qui se rejette dans le Ligneau, puis dans la Sèvre Nantaise", précise dans son arrêté le préfet de Loire-Atlantique.

Sont concernées par l'interdiction, les communes de Gétigné, Clisson, Gorges Monnières, Le Pallet, La Haie, Fouassière, Saint-Fiacre-sur-Maine, Vertou, Rezé et Nantes (dans le Ligneau et la Sèvre Nantaise).