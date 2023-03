Shampooing et bichonnage : derniers préparatifs pour les éleveurs du Limousin au Salon de l'agriculture

Qui de Rafiot RJ, Réflex, Onyx, Ricorée et Rose décrochera une médaille au Salon de l'agriculture à Paris ? Ces bovins vont participer au concours de la race limousine ce jeudi 2 mars et porter haut les couleurs de la Creuse. La Haute-Vienne va concourir avec treize bovins, la Corrèze avec onze. A la veille du concours, leurs éleveurs sont aux petits soins. Ils bichonnent leurs animaux, shampooings et brossage pour taper dans l’œil des juges. "On a tous notre petit secret, notre petit truc avant de monter sur le ring", sourit Michel Rousseau, éleveur à Dompierre-les-Eglises au nord de la Haute-Vienne.

Depuis son arrivée à Paris mardi soir, il a lavé sa génisse, baptisée Raclette, deux fois : "C'est un shampooing basique qu'on achète en supermarché, le même qu'on utilise pour nos propres cheveux", confie-t-il. Tous brossent ensuite les animaux à rebrousse-poil pour donner du volume, "comme une mise en pli", résume Emmanuel Zerger, éleveur à Dinsac dans le nord de la Haute-Vienne.

Rose du Gaec Laugautrière de Villard va concourir dans la catégorie des vaches suitées de moins de 3 ans et 8 mois © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

40 animaux sélectionnés et 7 catégories

Lors du concours de la race limousine, de 9h30 à 13h, quarante animaux venus de plusieurs départements vont défiler comme des miss France dans sept catégories différentes. Les trois départements du Limousin fournissent la grande majorité des bêtes en compétition.

Participer à ce concours, c’est l’aboutissement de plusieurs années de travail et de sélection génétique. "Être sélectionné c'est déjà une récompense, avoir une médaille c'est du bonus", explique Emmanuel Zerger. Monter sur le podium permet toutefois d'espérer des retombées économiques : "C'est une vitrine pour nos exploitations. Les clients voudront des veaux de ces taureaux-là, par rapport à la descendance c'est un enjeu important", détaille Antoine Lagautrière, de Villard en Creuse.

Des retombées d'autant plus importantes que venir ici a un coût pour les agriculteurs : "Il y a le transport, et l'hébergement à Paris à proximité du Salon, c'est énorme", souffle Michel Rousseau.

Les bovins creusois sélectionnés