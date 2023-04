"Si on ne fait rien, un incendie reviendra" déplore un vigneron après l'incendie de Cerbère

L'incendie du dimanche 16 avril dernier a surtout détruit d'anciennes parcelles de vignes laissées à l'abandon, selon le cru Banuyls-Collioure. Sur cette seule journée, 930 hectares de végétation ont été parcourus par le feu . Selon Romuald Peronne, le président du cru, la majorité des vignes "normalement entretenues, c'est-à-dire où l'herbe n'est pas présente, a totalement résisté à l'incendie, seuls quelques ceps ont été échaudés"[...] ce sont les vignes en friches qui ont été totalement dévastées, c'est la déprise agricole sur ce secteur qui a été soumise à cet incendie". Il estime la perte moyenne dans le secteur à 1 ou 2% pour les vignerons.

Les vignes entretenues ont été épargnées par les flammes. © Radio France - Thibault Delmarle

Boris Igonet cultive, lui, cinq hectares de vigne et quelques arbres fruitiers à Cerbère, il estime que 40% de ses pieds de raisins ont été endommagés par le feu "il y a des friches de partout" autours de ses parcelles "notamment de la bruyère". Ce jeune vigneron a obtenu le label "bio" en 2019, il s'astreint donc à un entretien minutieux de ses vignes pour que les herbes ne prennent pas le dessus et facilitent la progression d'un feu.

Des chèvres pour sauver des vignes

Entouré de ces parcelles abandonnées, ce Cerbérien a créé un enclos avec quatre chèvres, "elles sont dans un enclos entre les vignes et la friche, pour faire coupe-feu". Ces animaux entretiennent le sol, et leur travail a payé, une partie des parcelles de Boris a été épargnée, et elles ont survécu aux flammes, "je n'ai pas pu aller les sortir et elles étaient encore vivantes" explique le vigneron.

Ces chèvres ont sauvé une partie des parcelles de Boris. © Radio France - Thibault Delmarle

"Depuis l'incendie de 2015, rien n'a été planté"

Romuald Peronne en appelle aux pouvoirs publics et réclame un retour des plantations, ou au moins une occupation de ces espaces pour qu'ils soient entretenus :"Il faut absolument continuer la plantation de la vigne sur ce territoire ! Depuis l'incendie de 2015, rien n'a été planté, rien n'a été fait, on a laissé se développer toute la broussaille et inévitablement tout est partie en fumée, et si on ne fait rien, inexorablement tous les cinq à six ans, lorsque la végétation aura repris le dessus un incendie reviendra".