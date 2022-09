"Si on veut arrêter de pomper dans le sol, il nous faudra des réserves de substitution", estime Alain Rousset

Alain Rousset, Président de la région Nouvelle-Aquitaine est revenu sur la question sensible des bassines.

Alors qu'une nouvelle bassine doit bientôt voir le jour à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres et qu'un protocole d'accord sur la création de 30 réserves de substitution est en cours dans la Vienne, Alain Rousset président de la Région Nouvelle-Aquitaine s'est dit clairement favorable à ces réserves pour l'irrigation agricole lors de sa conférence de rentrée ce lundi 19 septembre.

"Si on veut arrêter de pomper dans le sol, il nous faudra des réserves de substitution. Avec la longueur des canicules, on ne peut pas faire de l'agriculture sans eau", affirme Alain Rousset, la solution des lacs collinaires n'étant pas faisable compte tenu du sous-sol selon ses informations.

Garder un peu d'eau en période de très hautes eaux est quand même plus rationnel, plus écologique, que pomper de l'eau en juillet-août dans les nappes - Alain Rousset

Alain Rousset insiste également les conditions de création de ces réserves : "Pour quelle agriculture ? Une agriculture sans pesticides c'est l'engagement de la coop de l'eau. Le contrôle public de l'utilisation de cette eau. Et qu'on puisse installer de jeunes agriculteurs. Parce qu'ils ont pas accès à l'eau, ils ne vont pas s'installer".

Sur l'opposition à ces projets, "j'ai l'impression que le mouvement Bassines non merci a pris des proportions telles qu'aujourd'hui, même si certaines associations voudraient revenir en arrière et beaucoup ont quitté le mouvement parce que violence, caricature, elles sont un peu coincées", estime le président de la Région Nouvelle-Aquitaine. Bassines non merci qui continue de se mobiliser. Une réunion d'information sur la réserve de Sainte-Soline est organisée ce mercredi 21 septembre à Melle.

