La 55° édition du salon de l'agriculture de Paris ouvre aujourd'hui Porte de Versailles, 4000 bêtes seront exposées dont 3 de l'institut de Genech, 1 rouge flamande et un bélier qui participent au concours général, et une autre rouge flamande qui concoure pour le trophée des lycées agricoles.

Genech, France

Inox, une rouge flamande de 5 ans, maman de 3 veaux est chouchoutée depuis novembre par 6 élèves en BTS production animale qui vont participer au trophée des lycées agricoles dimanche prochain.

Ils lui ont appris à marcher un peu partout jusque dans la cour de récré de l'institut pour l'habituer au bruit et au monde, ils l'ont tondu, lavé 2 fois par semaine. La ruminante est donc toute belle et prête pour le concours. En plus d'un exposé en français et anglais sur leur vache et sur le thème du salon "l'agriculture une aventure collective"; les jeunes vont devoir attraper leur protégée en toute sécurité, et ils sont très confiants car Inox est calme et elle a un bon caractère assure Justine.

Florence a hâte d'aller au salon, elle est fière

d'habitude on est côté visiteur, et là on sera de l'autre côté de la barrière, c'est une fierté de pouvoir expliquer notre métier au public

2 bêtes au concours général

L'institut envoie aussi une autre flamande au salon, il s'agit de Jane qui va participer au concours général comme un bélier boulonnais. Contrairement aux vaches les moutons eux n'ont pas de petits noms, et n'ont pas le droit à une petite coupe avant le salon, car le jury va examiner la quantité et la qualité de la laine explique Marc Dubois, le directeur de la ferme. Et pour que les bêtes soient quand même propres sur le ring malgré la paille, il faut beaucoup les brosser, c'est laborieux s'amuse l'éleveur.

Le bélier boulonnais envoyé au salon © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Autre critère inspecté par les jurys mercredi la morphologie des moutons, alors pour que le bélier soit le plus costaud possible Marc Dubois lui a préparé un régime spécial avant l'hiver à base d'orge, de betteraves et de foin.

Un bélier qui sera ensuite envoyé cet été comme 400 autres moutons boulonnais au cap blanc nez pour débroussailler les 350 hectares du site.

