SIA: Le Sainte-Maure-de-Touraine a toujours la cote malgré une baisse des producteurs

Le Sainte-Maure-de-Touraine et sa célèbre paille de seigle seront en bonne place au Salon international de l'agriculture qui ouvre ses portes du 22 février au 1er mars à Paris. C'est tout sauf une surprise, tant ce fromage de chèvre d'appellation AOP remporte un succès en France et à l'étranger. En témoigne cette statistique, entre 2008 et 2018, la production a pris 42 % pour atteindre 1847 tonnes produites il y a deux ans, .selon les statistiques de l'Institut National de l'Origine et de la qualité (INAO).

Le pire est encore à venir- Rémi, producteur de lait

Si la bonne santé économique du fromage n'est pas un secret, la réalité est plus compliquée. Comme le dit Rémi Mabilleau, éleveur de chèvres et producteur de lait à Villandry, "le pire est encore à venir." Car la diminution du nombre d'acteurs dans la chaîne de production est réelle. Selon la Chambre d'agriculture Centre Val-de-Loire, entre 2017 et 2018, on comptait un acteur en moins (170 en 2017 contre 169 en 2018).

Rémi et Sandra Mabilleau, producteurs de lait à la ferme GAEC Mabiquette près de Villandry © Radio France - Raphaël Delvolvé

"Beaucoup d'exploitants vont partir à la retraite d’ici les dix prochaines années et il y aura peut-être 5 ou 10 % de repreneurs [...] cela va créer un déséquilibre entre l'offre et la demande", affirme Rémi.

La laiterie Cloche d'Or, avec laquelle Rémi collabore, a conscience de cette difficulté. "On cherche de nouveaux producteurs [...] ou des porteurs de projets", déclare Marine Cabaret, responsable à Cloche d'Or. Elle sera d'ailleurs à la Porte de Versailles, à Paris, pour le Salon de l'agriculture de Paris. Peut-être une occasion de nouer quelques contacts ?